Asaja conmemorará la XL edición del Día del Viticultor en Tomelloso el próximo 26 de agosto

Presentación de la XL edición del Día del Viticultor en Tomelloso. - ASAJA

CIUDAD REAL 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja celebra este año una edición muy especial del Día del Viticultor de Tomelloso, que alcanza su 40 aniversario, consolidándose como una de las citas más arraigadas y de referencia para el sector vitivinícola de la provincia y de Castilla-La Mancha.

Cuatro décadas reconociendo el trabajo de los hombres y mujeres del campo y poniendo en valor uno de los sectores más importantes de la agricultura provincial, ha informado la organziación agraria en nota de prensa.

Asaja ha presentado el programa de actos de esta XL edición, que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de agosto y que volverá a convertir Tomelloso en punto de encuentro para viticultores, agricultores, profesionales del sector, representantes de la sociedad y amigos de la organziación.

Tal y como ha explicado el presidente de Asaja Ciudad Real, Emilio Cepeda, "durante estos 40 años, el Día del Viticultor ha acompañado la evolución de un sector que ha atravesado importantes transformaciones y numerosos retos, pero que continúa siendo estratégico para la economía y el medio rural de la provincia".

"Una trayectoria que ha permitido que esta jornada se convierta en una cita consolidada, reconocida y esperada por el sector, en la que se combina el análisis de la actualidad vitivinícola con el reconocimiento a personas y entidades vinculadas al campo", ha señalado.

Los actos centrales comenzarán a las 12.00 horas, en el Auditorio López Torres, con la apertura y presentación del XL Día del Viticultor, a cargo de José Manuel Sampedro, periodista y director del periódico digital Tomelloso Hoy.

Tras la inauguración del acto, tendrá lugar uno de los principales contenidos de esta edición: una conferencia sobre el sector vitivinícola, que será impartida por Josep Puxeu Rocamora, representante de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y miembro del Consejo Económico y Social.

Su intervención permitirá analizar la situación actual del sector, sus principales desafíos y las perspectivas de futuro en un momento especialmente relevante para los viticultores. La jornada continuará con la entrega de premios y trofeos del XXIX Concurso Regional de Arada con Tractor y del XXXVI Concurso Regional de Habilidad con Tractor y Remolque, dos pruebas que se celebrarán los días 15 y 16 de agosto y que forman parte de la programación tradicional del Día del Viticultor.

Se entregará el Galardón 'Ganímedes', que alcanza también su 40 edición, para el Café Bar Avenida. Posteriormente, tendrá lugar la tercera edición de la entrega de reconocimientos a personas que están o han trabajado para Asaja.

En esta ocasión los reconocimientos serán para Globalcaja, entidad que ha estado incondicionalmente apoyando siempre el Día del Viticultor, y a Rocío Torres Nombela, jefa de presa de la organización provincial agraria como muestra de agradecimiento a su dedicación. Otro de los momentos destacados será con la entrega de la distinción de "Socio de Honor", que alcanza su 30 edición.

La organización reconocerá en esta ocasión a Pablo González Mezcua, miembro de Asaja Tomelloso ya retirado de las labores agrícolas, por su trayectoria y vinculación con la organización. La celebración del 40 aniversario tendrá además un significado especial con la entrega del Galardón 'Venencia Ciudad de Tomelloso', que llega igualmente a su 40 edición.

El reconocimiento será para Jorge Jaramillo, periodista, director y presentador del programa de televisión El Campo de Castilla-La Mancha Media, por su labor de divulgación y por su vinculación con el sector agrario y el medio rural.

Tras la clausura de los actos, la celebración terminará con el tradicional vino de honor para afiliados y amigos de Asaja, amenizado por el dúo The Osuna Brothers, en el exterior del Auditorio López Torres.

El presidente de Asaja Ciudad Real ha animado a viticultores, agricultores, afiliados, profesionales y amigos de la organización a participar en esta edición tan especial y compartir una jornada que pretende ser, una vez más, un reconocimiento al campo y a todos aquellos que hacen posible que la viticultura siga siendo una actividad fundamental para Tomelloso, para la provincia y para Castilla-La Mancha.

La programación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso y el patrocinio de Globalcaja, además del apoyo de numerosas empresas y entidades locales colaboradoras.

CONCURSOS REGIONALES

La programación del XL Día del Viticultor se completa con los tradicionales concursos regionales de maquinaria agrícola, dos pruebas que, año tras año, reúnen en Tomelloso a agricultores y profesionales procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha y que ponen a prueba su destreza, precisión y experiencia al volante del tractor.

El sábado 15 de agosto, a las 09.00 horas, se celebrará el XXIX Concurso Regional de Arada con Tractor, en el paraje 'El Llano', situado frente a Industrias ANRO. Los participantes deberán demostrar su habilidad y precisión en una de las labores más tradicionales y representativas del trabajo agrícola.

Al día siguiente, domingo 16 de agosto, a las 09.00 horas, tendrá lugar el XXXVI Concurso Regional de Habilidad con Tractor y Remolque, en la Vereda de Socuéllamos, junto a la S.A.T. San José de Tomelloso. Una prueba en la que la precisión, el control de la maquinaria y la experiencia de los participantes serán determinantes para completar con éxito el recorrido.

Como reconocimiento al esfuerzo y habilidad de los participantes, se concederán premios en metálico y trofeos a los cuatro primeros clasificados de cada concurso.

Desde Asaja se anima a los agricultores de toda la región a participar en estas dos pruebas y a formar parte de una programación que, en esta edición tan especial, adquiere un significado añadido.