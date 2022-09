Asaja se reunirá con la Comisión Europea la próxima semana para reclamar la vuelta de la ayuda proteica al girasol

CUENCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja se reunirá la próxima semana con la Comisión Europea en Bruselas para reclamar la vuelta de la ayuda proteica al girasol y la colza, toda vez que dicha ayuda ha sido suprimida para la campaña del próximo 2023 dentro del marco de la Política Agraria Comunitaria del periodo 2023-2027.

Así lo ha dado a conocer el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, quien ha mostrado su satisfacción por esta próxima reunión fruto del viaje que esta pasada semana el mismo Fresneda realizó a Bruselas para defender la postura de Asaja nacional ante la eliminación de esta ayuda.

De esta forma, la reunión podría ser el 14 o el 15 de la próxima semana, aún está por cerrar, y allí el también presidente de Asaja en la provincia de Cuenca volverá a reclamar el restablecimiento de esta ayuda que desde el año 2015 vienen recibiendo el grupo de oleaginosas como el girasol, la colza, la soja, la camelina y el cártamo.

Con la reforma de la PAC para el periodo 2023-2027, Fresneda ha recordado cómo tanto el girasol como la colza han quedado excluidos de las ayudas proteicas, todo ello porque "según un informe de la Comisión Europea, se considera que estos cultivos son productores de aceite vegetal y no contemplan su aporte como proteína vegetal indispensable en la alimentación animal".

Por eso, en el viaje que ha mantenido Fresneda a Bruselas estos días atrás ha tratado de demostrar "la importancia de las harinas proteicas de girasol y colza en la fabricación de piensos animales".

Y es que, según los datos, las tortas de girasol y colza suponen "el 28% de un kilo de pienso", por lo que esto "refuerza la defensa del carácter proteico de la colza y el girasol".

Así, ha defendido que estas harinas de colza y girasol "son fuentes de proteína de origen vegetal usada en la elaboración de piensos, por lo que es indudable que estamos hablando de cultivos proteicos".

REUNIONES CON PARLAMENTARIOS EUROPEOS

De esta forma, en la agenda desarrollada en el reciente viaje a Bruselas, Fresneda ha mantenido reuniones con europarlamentarios españoles como Cristina Maestre y Clara Aguilera del grupo socialista, Juan Ignacio Zoido del grupo 'popular' y Silvia Capdevilla, de Vox.

Asimismo, también se han reunido con COPA, la organización europea que agrupa las cooperativas y entidades agrarias de los 26 países miembro, así como con la consejera jefe de la Consejería de Agricultura en la representación de España ante la Unión Europea, Silvia Capdevila.

Todos ellos, en palabras de Fresneda, han apoyado la propuesta que desde Asaja nacional se ha planteado para la reimplantación de las ayudas proteicas al girasol y la colza, unas ayudas cuya media se venía estableciendo en torno a los 38 euros por hectárea y solo recibían esta ayuda las primeras 50 hectáreas sembradas de cualquiera de los cultivos.

De este modo, los parlamentarios ya han registrado preguntas dirigidas al comisario de agricultura para intentar lograr la reactivación de esta ayuda suprimida para el año que viene, que en caso de volver a instaurarla, ya cubriría la campaña de 2024.

"Si no trabajamos en recuperar esta ayuda, con el alza de los costes y la sequía, no nos debería extrañar que poco a poco el girasol vaya bajando en superficie, que en Cuenca actualmente tiene 100.00 hectáreas", ha asegurado Fresneda, quien ha incidido en que en la campaña del próximo 2023 esta ayuda ya no se cobrará.

Ha expensas de la reunión, Asaja nacional ya ha convocado de momento una jornada en Madrid el próximo 5 de octubre con las nueve agrupaciones provinciales de Asaja productoras de girasol afectadas por la eliminación de esta ayuda, en una jornada que servirá "para analizar lo que ha pasado y empezar a trabajar en posicionamientos demostrativos que justifiquen lo que desde el sindicato agrario se plantea".

"Es muy difícil cambiarle la opinión a Bruselas", ha asegurado Fresneda, pero ha mostrado su esperanza en "conseguir ese cambio en esta ocasión porque estamos viendo los primeros efectos de ese viaje a la capital europea con esa convocatoria a una reunión con la Comisión", ha concluido el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha.