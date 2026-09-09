Ayuntamiento Toledo destaca "normalidad" en apertura de escuelas infantiles y tranquilidad para familias y trabajadoras

El portavoz municipal, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha destacado la normalidad con la que han comenzado su actividad las escuelas infantiles municipales de Toledo, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado el canon correspondiente al curso 2025-2026 por la gestión, explotación y mantenimiento de estos centros, por un importe total de 18.393,88 euros.

Juan José Alcalde ha señalado que las escuelas infantiles Ana María Matute, Casco Histórico y Gloria Fuertes han iniciado el curso "sin ningún tipo de problema, tal y como habíamos garantizado", y ha indicado que, además, "también se ha dado respuesta a una reivindicación de las trabajadoras y que no se cumplía, como era el incremento del salario según el convenio colectivo".

En este sentido, ha defendido que el Gobierno municipal ha trasladado durante los últimos meses un mensaje de tranquilidad tanto a las familias como a las profesionales de las escuelas infantiles y ha recalcado que "eso es un hecho", al tiempo que ha lamentado el "ruido" generado en torno a la situación de estos centros y ha señalado que parte de las dificultades procedían de los contratos anteriores, responsabilidad del anterior equipo de Gobierno, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"El PSOE quería caos y no lo ha conseguido, y lo que ha hecho este ejecutivo es garantizar tanto la prestación del servicio como los derechos de las trabajadoras".

APARCAMIENTO EN EL POLÍGONO

En otro orden de cosas, la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles ha tomado conocimiento la formalización del acta de replanteo de las obras de adecuación de un espacio público para uso de aparcamiento en el barrio de Santa María de Benquerencia, una actuación que cuenta con un presupuesto de 169.931,27 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Se trata del aparcamiento comprometido por el alcalde, Carlos Velázquez, para contribuir a "aliviar el tráfico, regular mejor los aparcamientos y que la gente tenga espacio suficiente para poder aparcar", ha señalado el portavoz.

Asimismo, se ha iniciado el expediente de modificación no prevista de las inversiones asociadas al contrato de prestación de servicios de depuración de aguas residuales de Toledo, "después de detectarse determinados elementos cuyo estado era peor del previsto inicialmente y que requieren incrementar la inversión para su adecuada solución".

El portavoz municipal también ha informado de la ampliación, por un mes y siete días, del plazo de ejecución de las obras del Centro de Mayores de Buenavista, que deberá finalizar el próximo 30 de septiembre.

En este punto, Juan José Alcalde ha asegurado que esta actuación, "largamente reivindicada por los vecinos, va a ser una realidad dentro de poco" y ha recordado que la semana pasada la Junta de Gobierno Local aprobó también la adjudicación del mobiliario, tanto de cocina como del resto de equipamiento necesario para poner en funcionamiento el centro una vez concluyan las obras.

Además, ha destacado que el actual equipo de Gobierno consensuó el proyecto con los vecinos, amplió el centro y adaptó sus instalaciones a las necesidades planteadas por el barrio, un centro que queda, además, preparado para una futura segunda fase que permita incorporar una nueva planta.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha dado también el visto bueno a la gratuidad de los autobuses urbanos el próximo 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Mundial sin Coche. Y ha recordado que este fin de semana, coincidiendo con la celebración de las Noches del Patrimonio, los autobuses urbanos serán gratuitos entre las 19.00 y las 00.00 horas.

Asimismo, se producirán cortes especiales de tráfico en el Paseo de la Vega y el Paseo Imperial, que permanecerá cerrado al tráfico el viernes y el sábado, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

NUEVAS PISTAS DE PÁDEL

En materia deportiva, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del acondicionamiento del área del complejo deportivo de la Escuela de Gimnasia para la instalación de dos nuevas pistas de pádel, por un importe de 174.373,10 euros, a la empresa Quality Sport 2014 S.L.

El portavoz ha explicado que la actuación no solo permitirá disponer de dos nuevas pistas, sino que dejará preparado el terreno para una futura segunda fase con otras dos pistas, "en nada tendremos cuatro nuevas pistas de pádel en la ciudad de Toledo y concretamente en la Escuela de Gimnasia", ha señalado.

También, la reunión celebrada hoy ha adjudicado el primer lote del contrato de servicios de bandas de música para eventos, actos y fiestas a la Banda de Música Ciudad de Toledo, por un importe de 65.327,90 euros y una duración de doce meses; y se ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Cultural Matadero Lab, por un importe de 4.500 euros, así como el programa y presupuesto de la XXXVIII Semana de la Juventud de Toledo, que contará con una dotación de 28.500 euros.