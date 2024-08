Ayuntamiento Toledo llama a la conciencia para evitar la moda "absurda" de encaramarse al tejado del remonte de Miradero

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha llamado a la "conciencia" de la gente para evitar la "moda totalmente absurda y peligrosa" vista en redes sociales de personas encaramándose al techo del remonte mecánico del Miradero.

Alcalde ha apuntado, a preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa, que desde el Gobierno local han detectado esta cuestión que, ha insistido, "no tiene ningún sentido".

De esta forma, aunque ha comentado que la Policía Local estará "atenta" para evitar que esta práctica se siga realizando, la Policía Local no puede "estar perenne para evitar que la gente haga estas cosas totalmente irresponsables".

"No creo que tenga ningún sentido y la Policía estará atenta pero no podemos tener un grupo de guardia para que la gente no haga cosas que no debe hacer. Llamamos a la conciencia de la gente y la tranquilidad", ha señalado.