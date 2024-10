La Cámara de Comercio pide a empresas que no presten servicios al aeropuerto de Ciudad Real para el centro de migrantes

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha pedido a los empresarios de la provincia que no presten servicios al aeropuerto de Ciudad Real para contribuir a la construcción del Centro de Acogida de Migrantes que el Gobierno plantea instalar en las instalaciones aeroportuarios.

Así lo ha indicado durante la inauguración del XIII Foro de Emprendimiento celebrado en Ciudad Real, desde donde ha apoyado las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en su oposición a este proyecto.

Ruiz ha señalado que "muchos empresarios" le han trasladado su preocupación por este proyecto, a la vez que ha indicado que a otros muchos el propio aeropuerto les ha pedido presupuesto para prestar servicios en la instalación ante la inminente construcción de este centro.

"Si fuera yo, a título personal y como empresario, no lo haría", ha subrayado el presidente de la Cámara de Comercio. "Primero, por principios, y segundo porque no me parece ético lo que se plantea allí hacer", ha añadido Ruiz.

Por todo ello, ha mostrado su apoyo como institución empresarial a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Ciudad Real en su lucha contra la implantación de este centro.