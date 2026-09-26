La campeona olímpica Ruth Beitia visita Ciudad Real para impartir una charla y saltas con jóvenes atletas de la región

La exatleta Ruth Beitia en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ha recibido este sábado a la la saltadora de altura campeona olímpica Ruth Beitia, que ha impartido una charla organizada por el centro deportivo Go Fit, del que es embajadora, y posteriormente ha visitado la jornada del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva que acoge el Polideportivo Rey Juan Carlos para jóvenes vallistas de toda la región, con los que ha compartido unos minutos de conversación.

El alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal de Deportes, Pau Beltrán, han acompañado a la atleta en su visita a Ciudad Real, en un día en el que se está viviendo una "intensa" actividad deportiva en varios espacios de la capital provincial, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a la visita de Beitia, Francisco Cañizares ha considerado que la campeona olímpica "es un absoluto referente del deporte español, consiguió los máximos éxitos que se pueden conseguir y además tiene una gran capacidad de comunicación para transmitir a los jóvenes la importancia del deporte, de la dedicación, del entrenamiento, de la perseverancia, que son valores tan importantes para el deporte como para la vida".

La protagonista del día, por su parte, ha querido mostrar su agradecimiento por tener la oportunidad de volver a Ciudad Real y de hacerlo justo cuando se acaba de cumplir el décimo aniversario de la medalla de oro obtenida en Río 2016, un tiempo en el que está "viviendo un sueño" y tras el que ahora lo que toca es que "poder extrapolar todo eso que he aprendido durante mi vida deportiva".

Junto a Ruth Beitia también ha estado su amigo y compañero de la Junta de Gobierno de la Real Federación Española de Atletismo y presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Olallo Fernández, quien ha recordado que Ciudad Real suele acoger una o dos jornadas PNTD a lo largo del año, en esta ocasión para trabajar con vallistas.

Además de los atletas, "chicos muy jóvenes" entre los que se encontraban hasta cuatro campeones de España, también han estado monitores y entrenadores para compartir esta charla distendida con la campeona.