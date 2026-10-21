Casa 47 adjudica la redacción del proyecto de edificación de 154 viviendas asequibles en Guadalajara

Reproducción infográfica del proyecto. - CASA 47

GUADALAJARA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha firmado el contrato para la redacción de los proyectos de edificación de dos promociones residenciales en Guadalajara, las cuales albergarán 154 viviendas destinadas a alquiler asequible. El contrato ha sido adjudicado a la firma Lumo Arquitectos S.L.P. por un importe de 470.900 euros, impuestos excluidos.

El primer edificio se sitúa en la Avenida del Juncal nº2, donde se proyectan 31 viviendas sobre una parcela de 2.092 metros cuadrados, mientras que el segundo se ubica en la Calle Acebeda nº15, un terreno de 4.537 metros cuadrados en el que se prevé la construcción de 123 viviendas, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

La propuesta destaca por su calidad arquitectónica, estética e integración con el entorno, priorizando la sostenibilidad ambiental mediante diferentes técnicas bioclimáticas. Asimismo, se ha valorado su carácter innovador y experimental a través de la incorporación de criterios de industrialización en la construcción, mediante soluciones eficientes que permitirán optimizar y reducir significativamente el plazo de ejecución de las obras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EDIFICIOS

El proyecto de Avenida del Juncal nº2 consiste en un edificio de cuatro plantas que alberga 31 viviendas de 1 y 2 dormitorios, además de 31 plazas de garaje en la planta sótano, con un diseño estratégico que optimiza al máximo las condiciones de la parcela.

Por su parte, la promoción de Calle Acebeda nº15 cuenta con cuatro plantas donde se distribuyen 123 viviendas y una planta ático con área residencial. El complejo destaca por sus zonas verdes, terrazas abiertas al paisaje y espacios de uso comunitario ubicados tanto en la planta baja como en el ático, además de 123 plazas de aparcamiento en el sótano.

La ordenación de ambos inmuebles se resuelve mediante dos bloques de viviendas separadas por un espacio longitudinal abierto que integra el núcleo de comunicación vertical, lo que favorece la ventilación cruzada. Asimismo, la circulación se realiza a través de pequeños corredores en las fachadas interiores, que simplifica los accesos y fomenta la relación comunitaria.

La construcción apuesta por la eficiencia técnica a través de la modulación y la repetición estructural en la agrupación de las viviendas, lo que facilita el uso de sistemas prefabricados y reduce significativamente los plazos de obra.

Las áreas sociales cobran gran protagonismo con espacios de uso común, incluyendo locales de uso común, soportales, zonas verdes y ensanchamientos cubiertos en las zonas de circulación vinculadas a las escaleras y el ascensor.

Diseñados para minimizar su impacto ambiental, los edificios garantizan la eficiencia energética mediante la producción de energía limpia a partir de fuentes renovables, integrando sistemas de aerotermia y paneles fotovoltaicos para su funcionamiento diario.