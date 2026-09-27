Casi 3.000 personas unen el deporte y la lucha contra el cáncer de mama en la Carrera Rosa de Amuma en Ciudad Real

Carrera Rosa de Amuma en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Rosa de Amuma, que este domingo ha celebrado su décimo segunda edición en Ciudad Real, ha contado con 2.800 personas que se han inscrito en una actividad marcada por su carácter solidario y no competitivo, que este año se ha enmarcado en la programación de la Semana Europea del Deporte en la ciudad.

Una carrera a la que han asistido el alcalde, Francisco Cañizares, y el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, entre otras autoridades.

Cañizares ha destacado precisamente ese "récord de participación, récord de solidaridad y récord de relevancia pública de Amuma" registrado a las puertas del Polideportivo Rey Juan Carlos, lugar de salida y llegada de un circuito de en torno a 6 kilómetros, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Hoy por hoy esta es la prueba deportiva más multitudinaria que hay en toda la provincia y la organiza una asociación dedicada a proteger y acompañar a las mujeres que sufren cáncer de mama y ginecológico y que hace una labor extraordinaria. Significa que el deporte, aparte de esa práctica saludable o competitiva en algunos casos, no el de hoy, tiene esos valores que hacen que la gente que se engancha a él siempre esté pensando en los demás, con la idea de ayudar y colaborar", ha expuesto.

Por su parte, la presidente de Amuma, Sonia Marchán, ha reconocido que están "felices y emocionadas porque cada vez es mayor la respuesta", resaltando el apoyo de la gente de Ciudad Real y de toda la provincia a la carrera rosa.

La mañana ha transcurrido sin incidentes y con muy buen ambiente ya desde mucho tiempo antes de que se diera la salida a las 10.00 horas y durante el desarrollo de la prueba, que se podía realizar caminando, corriendo o incluso con bicicletas o patines, pero eso sí, con la camiseta rosa puesta.

"ESPECIAL IMPACTO" DEL CÁNCER DE MAMA

Por su parte, Francisco José García ha puesto en valor los 3,5 millones de euros que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido en estos dos años para que la región siga manteniendo su posición de vanguardia en la prevención y tratamiento del cáncer de mama, según ha informado la Junta en nota de prensa.

García, ha recordado la última inversión aprobada en este apartado, 1.350.000 euros para la adquisición de tres nuevas mesas de biopsia de mama de última generación, una de ellas para el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López, se ha referido al "especial impacto" que el cáncer tiene sobre las mujeres, de forma particular el cáncer de mama, "por la imagen estereotipada y la cosificación de nuestros cuerpos que hacen que el rastro de la enfermedad sea aún más doloroso".

En este sentido López ha agradecido la "labor imprescindible" que miles de personas voluntarias realizan para acompañar a pacientes con cáncer a través de asociaciones y entidades como Amuma, cuyas acciones de concienciación y de sensibilización ha querido poner en valor "para visibilizar y normalizar la lucha contra el cáncer con todos sus efectos".