Castilla-La Mancha trabaja para albergar en 2027 la Bienal NOmade y proyectar sus espacios culturales en el ámbito inte

Archivo - La viceconsejera de Cultura y Deportes ha asistido a la inauguración de la Bienal Viral 2. - JCCM - Archivo

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

el Ejecutivo autonómico trabaja con el objetivo de que Castilla-La Mancha albergue en 2027 la Bienal NOmade, tal y comop ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, que ha asistido a la inauguración de la Bienal Viral 2, que ha tenido lugar en el Convento de Santa Fe de la ciudad de Toledo.

Para ello, durante estos días los responsables participantes conocerán diferentes espacios que la Junta pondrá a disposición en Toledo, entre ellos el Convento de Santa Fe, el Museo de Santa Cruz y el Oratorio de San Felipe Neri.

Según informa el Gobierno regional, la Bienal Viral es un encuentro internacional de alta gestión cultural que reúne a directores y comisarios de destacadas bienales de arte contemporáneo de América y Europa. Impulsada por el Museo La Neomudéjar, se celebra del 10 al 16 de septiembre entre Madrid, Torrijos, Toledo y Cáceres, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de turismo cultural descentralizado y sostenible, apoyado especialmente en el videoarte y las artes digitales.

La viceconsejera ha destacado la participación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la Bienal Viral, financiando con 5.000 euros la estancia en Toledo, entre el 13 y el 16 de septiembre, de los comisarios y gestores de las bienales participantes, además de poner a disposición un espacio para la celebración de las jornadas de gestión los días 14 y 15 de septiembre.

Olmedo ha señalado que esta colaboración se enmarca en el objetivo del Gobierno regional de seguir afianzando la internacionalización de la cultura castellanomanchega, tanto con la participación en iniciativas fuera de la región, como la Bienal del Chaco o los acuerdos con China, como acogiendo propuestas procedentes de otros lugares. Asimismo, ha confiado en que este encuentro permita alcanzar acuerdos para favorecer la presencia de jóvenes artistas de Castilla-La Mancha en foros y circuitos internacionales.