CCOO otorga un suspenso a Consejería de Educación para este curso porque "no ha hecho nada" para avanzar en sus demandas

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha asegurado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha suspendido el curso 2023/2024 recién concluido porque "no ha hecho nada para aprobarlo", considerando que en este curso la región necesitaba progresar en el estado de la educación y las condiciones laborales de sus profesionales "y no ha avanzado nada en ninguna de las dos".

"En ambas seguimos a la cola de todas las comunidades autónomas de nuestro país, no hay más que ver los indicadores respectivos, desde los resultados del último Informe PISA a los datos sobre ratios de alumnos por clase, carga lectiva y carga administrativa del profesorado, atención a la diversidad, despidos de personal interino en vacaciones, no cobertura de vacantes, déficit creciente de personal de Administración en los centros educativos", han señalado desde el sindicato en nota de prensa.

A juicio de CCOO, estas son "materias suspendidas una vez más y que quedan de nuevo pendientes para el siguiente curso por puro desinterés de la Consejería, porque el momento económico sí hubiera permitido a la Administración autonómica realizar las inversiones necesarias y proveer las dotaciones presupuestarias precisas para revertir recortes, para resolver problemas y para superar el curso incluso con nota".

Sin embargo, alegan, la Consejería acaba el curso 2023/2024 "con rotundo suspenso, agravado por su falta de actitud", señalando que "ni ha hecho los deberes que arrastra la escuela pública de la región desde los recortes de 2008/2009 ni ha mostrado el más mínimo interés por afrontar los desafíos persistentes que afectan al profesorado, al personal laboral y al personal administrativo".

CCOO ha manifestado que frente a las cuestiones claves, como la sobrecarga laboral, las condiciones del trabajo, la salud laboral o la negociación colectiva, la Consejería ha "hecho novillos", destacando que han sido "especialmente reacios" a la negociación colectiva.

"Hablamos de la piedra angular para la planificación y organización de los recursos humanos al servicio de la educación y de la herramienta esencial para poder alcanzar acuerdos que se traduzcan en mejoras concretas y tangibles. La Administración y la minoría sindical firmaron un ‘acuerdito’ el curso pasado y no han querido saber más. Baste señalar que nuestros centros de FP no saben aún cómo se van a organizar el próximo 1 de septiembre para adecuar su funcionamiento a la Ley 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, porque la Consejería sigue sin convocar la mesa sectorial en la que prever modificaciones tan perentorias como las prácticas para el alumnado de primero, que no estaban previstas en la ley anterior", han npuesto como ejemplo.

SOBRECARGA LABORAL

El sindicato considera que el Gobierno regional también se ha "ganado a pulso" el suspenso en cuanto a la sobrecarga laboral, afirmando que "no solo no ha puesto ningún interés en aprovechar los avances tecnológicos para facilitar y agilizar las tareas burocráticas inherentes a la enseñanza, sino que se ha embarcado en un proceso de desdotación y amortización de plazas de personal administrativo, acrecentando el trabajo a las y los administrativos y auxiliares que quedan y trasladando gran parte de la carga administrativa a las y los docentes".

Para ellos es "todavía más evidente" la "ineficacia" de una administración educativa que "no ha sabido ni ha querido dar un respiro a los centros y al profesorado", incidiendo en que "la inacción y la falta de inversión para paliar el déficit de recursos humanos y materiales en el conjunto de la escuela pública, e incluso para adecuar las infraestructuras obsoletas de los centros de FP, afectan tanto a la calidad del trabajo docente como al aprendizaje de los y las estudiantes".

Tampoco, continuan, se ha prestado ninguna atención a la "creciente preocupación" de los trabajadores y trabajadoras de la educación por su salud física y mental, que "precisa de políticas efectivas que aborden el bienestar integral del personal, incluyendo los riesgos psicosociales".

Otra materia que la Consejería también ha dejado pendiente un curso más, indican, es la disminución de la ratio de alumnado por aula asociada a la diversidad. Una cuestión "fundamental" para ellos y para los más de 300 centros que se han unido, por ahora, a su petición, a la que la Administración "ha hecho oídos sordos".

"Los apoyos de Educación Infantil, el verano del personal interino en función de los días de nombramiento, la reducción del horario lectivo a 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria... todo lo ha suspendido la Consejería, todo lo ha dejado pendiente. Los avances conseguidos en este curso han venido de la mano del Estado, del Gobierno central, del fruto de negociaciones con el Ministerio de Educación: la subida salarial que, aunque modesta, representa un reconocimiento a la labor incansable del profesorado y de todo el personal del sector educativo; y la mayor estabilidad laboral, a través de una Oferta de Empleo más numerosa por la ampliación de la tasa de reposición".

Sin embargo, han comentado la "aceptable nota conseguida" por la Consejería en el ámbito del personal laboral, donde, "aunque queda pendiente el personal de Cocina, sí son evidentes las mejoras en la contratación de Auxiliares Técnicos Educativos y Técnicos en Lengua de Signos, así como el mantenimiento de los contratos realizados a causa de la pandemia para la atención del alumnado vulnerable".

"La Consejería ha demostrado que, cuando tiene voluntad y pone interés, sí que puede. Por eso, por su falta de voluntad y de interés y, por tanto, por sus casi nulos avances, CCOO suspende este curso a nuestra Administración educativa, a la que recibirá el próximo con una convocatoria de huelga que refleja el sentir de los centros y de quienes en ellos dedican parte de sus vidas", han concluido.