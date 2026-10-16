CCOO rechaza el nuevo ERE anunciado por Mahle en Motilla del Palancar

Archivo - Protestas sindical en Mahle. - CCOO - Archivo

CUENCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria CCOO ha denunciado este viernes la intención de la multinacional Mahle ha trasladado a la plantilla la intención de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo en su planta de Motilla del Palancar, Cuenca.

Según ha trasladado el sindicato mediante un comunicado, el motivo alegado por la dirección es la situación de crisis del sector automovilístico a nivel europeo, especialmente en el ámbito de la movilidad eléctrica, y no haber conseguido contratos de relevancia este año para mantener la actividad.

CCOO ha recordado que el pasado 18 de septiembre se cumplió un año desde que Mahle anunciara el primer ERE previsto para 550 personas trabajadoras de Motilla que, finalmente se redujo hasta los 466 despidos.

El grueso de las salidas se produjo en el mes de noviembre de 2025 y la segunda fase quedó completada el pasado mes de marzo con la amortización de otros 150 puestos de trabajo. En la fábrica de Paterna, no afectada por el nuevo ERE anunciado, se extinguieron 40 empleos en total. Actualmente la plantilla ronda el medio millar de personas en el municipio conquense.

"Es indignante la falta de trabajo, de vista y de gestión de la dirección de Mahle que se comprometió hace un año a buscar alternativas para desarrollar nuevos proyectos en Motilla", ha lamentado el secretario general de la federación de industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Antonio Cuevas.

"Ha sido un año desaprovechado por irresponsabilidad y falta de interés" ha señalado.

En este tiempo la representación sindical ha perseguido y reclamado a las administraciones alternativas para la reindustrialización de esta comarca de La Manchuela muy golpeada por el anterior ERE ya que Mahle se había convertido en uno de los principales polos de actividad económica de la provincia.

Sin embargo, según el sindicato, no se han cumplido en absoluto las expectativas generadas en torno al grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Industria y la Junta para recuperar el tejido industrial e identificar nuevas oportunidades para este territorio.

"Las cuatro reuniones en el Comisionado para la Reindustrialización del Ministerio de Industria han sido un absoluto despropósito, sin ideas, sin alternativas, y sin intención alguna de mirar por Motilla del Palancar", ha criticado Cuevas señalanfo que en la actualidad continúan "esperando un dossier sobre las instalaciones".

"La empresa ha torpedeado así los intentos de cualquier empresa de poder hacer uso de las instalaciones de Campillo, totalmente infrautilizadas, aludiendo a necesidades de producción", ha afirmado el responsable sindical, argumentando que han tenido constancia de importantes empresas, que han pretendido instalarse o se han interesado por las instalaciones, que se han topado con la negativa de Mahle a cualquier tipo de colaboración.

"Es indignante que una empresa que ha recibido millones de euros de subvenciones, muchos de ellos para estas instalaciones en concreto, tenga un comportamiento tan indecente como éste", ha señalado Cuevas en este sentido.

El sindicato ha anunciado que llamará a la movilización de cara al proceso de negociación para evitar o minimizar el ERE. "Mahle no solo está destruyendo su propio proyecto empresarial, está destruyendo las posibilidades de desarrollo de toda la provincia de Cuenca" ha concluido Cuevas.

El periodo de consultas se iniciará en los últimos días del mes de octubre en una fecha todavía por determinar.