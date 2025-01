'Cerca del Tajo, en soledad amena' funde títeres, música y poesía en su estreno nacional el viernes en Rojas de Toledo

TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teatro de títeres, la música renacentista y la poesía de las tres églogas que el escritor Garcilaso de la Vega compuso entre 1532 y 1536 se funden, gracias al trabajo de la compañía Máquina Real, en la obra 'Cerca del Tajo, en soledad amena', cuyo estreno nacional llega este viernes, día 17, al Teatro de Rojas de Toledo.

Una obra que parte del diálogo entre pastores enamorados que hablan de desamor y ninfas que tejen su historia en un telar a orillas del río Tajo, como ha explicado este miércoles en la presentación de la misma su director musical e intérprete, Sebastián León, quien ha señalado que toda la representación es "un juego poético".

No obstante, al margen del "mundo idílico" de los pastores y las aguas del Tajo tal y como estaban en el renacimiento, la pieza también "hace reflexionar", en su parte final, sobre la situación actual del río "y cómo influimos en la ecología en general", ha comentado.

León ha puesto sobre la mesa la dificultad de llevar a escena un texto que "no es una pieza dramática", donde "no hay acción" y "no hay diálogo" entre los dos pastores protagonistas, que simplemente "reflexionan" como si de "un desdoblamiento de la voz poética de Garcilaso" se tratase.

El director de la compañía, Jesús Caballero, ha relatado que el origen de la idea surgió al pensar "qué teatro se hacía en España antes del siglo XVII y el XVIII" y cómo se podía llevar a cabo un espectáculo musical teatral con títeres, pero del siglo XVI. Para ello, se inspiraron en los retablos renacentistas que aparecen en los libros que ilustran 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' de Miguel de Cervantes.

Así, en el retablo de 'Cerca del Tajo, en soledad amena', de dos metros de embocadura, se ejecutan títeres de dos maneras, con varilla en la cabeza y también en la parte inferior, siendo a partir de ahí donde se crea el juego escénico entre los "pastores intérpretes reales y los pastores títeres" como un "diálogo continuo entre lo contemporáneo y lo histórico" que va dando forma a unas églogas "que en principio no están estructuradas como obra de teatro".

Todo ello ha dado un resultado "bastante interesante, entretenido", basado en un trabajo de investigación sobre esa época donde Máquina Real ha buceado en documentación italiana para acometer aspectos como el vestuario y la forma de moverse.

El director musical ha admitido que aunque trasladar a los títeres esos poemas "muy largos, sin acción" de Garcilaso "no ha sido fácil", sí que se ha logrado "crear un ambiente sonoro y visual" inspirado en la corte napolitana y en cómo se trasladó el arte toledano a través de Garcilaso también en Nápoles, en una "doble influencia muy italianizante de la poesía y la música".

OBRA "SUGERENTE"

Precisamente, los espectadores podrán ver, cuando el pastor se lamenta, momentos que se escuchan cantados y otros con canciones que surgen como "música añadida incidental" a la pieza, mezclando los textos de Garcilaso con otros sonidos que van creando "una especie de banda sonora".

El director del Teatro de Rojas, Francisco Plaza, ha asegurado que 'Cerca del Tajo, en soledad amena', con la que se cierra la 32 edición del Ciclo de Teatro Clásico, "no sabemos muy bien qué puede ser" --ha bromeado--, aunque ha admitido que resulta "muy sugerente" ver cómo ese lenguaje "tan maravilloso, sonoro e imprescindible en nuestra literatura puede llevarse a la acción teatral a través de títeres".

Además, ha confiado en que siendo esta una obra que se representará para institutos a las 11.00 horas del mismo día --está dentro de la campaña escolar-- sirva para "sembrar" en las nuevas generaciones los textos narrativos, la música y la poesía.

En el mismo sentido, la concejala de Cultura, Ana Pérez, ha resaltado la trayectoria de la compañía Máquina Real y la importancia de sus investigaciones para conocer el teatro clásico y especialmente la parte escénica, y ha animado a acudir a una representación que ante todo es "muy original" y que subirá al escenario por vez primera el viernes a las 20.00 horas.