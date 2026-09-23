Ciudad Real se acredita como destino de turismo familiar y refuerza su oferta para todas las edades

El alcalde, Francisco Cañizares, y la concejal de Turismo, Cristina Galán, han recibido este miércoles el reconocimiento de manos del vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ha recibido el sello de turismo familiar que concede la Federación Española de Familias Numerosas, una distinción con la que se reconoce el trabajo realizado por el Ayuntamiento y el sector turístico de la capital para adaptar su oferta y hacerla atractiva para visitantes de todas las edades.

El alcalde, Francisco Cañizares, y la concejal de Turismo, Cristina Galán, han recibido este miércoles el reconocimiento de manos del vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas, Eduardo Galicia, durante un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento.

La concesión del sello acredita a Ciudad Real como un destino preparado para recibir a familias de toda España y supone, según ha destacado el Consistorio, un nuevo elemento para reforzar el atractivo turístico de la capital.

Durante su intervención, Cañizares ha defendido que el reconocimiento "encaja muy bien" con el modelo de ciudad que persigue el equipo de Gobierno, tanto desde el punto de vista turístico como desde el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes residen en ella.

"Nos gusta que vengan a visitarnos, que el turismo es una industria fundamental, pero hacerlo sobre la base de que somos una ciudad buena para las familias es todavía mejor", ha señalado el alcalde, quien ha incidido en que Ciudad Real es una ciudad "pequeña pero con muchos servicios".

A su juicio, el sello puede servir tanto para animar a nuevos visitantes a conocer la capital como para proyectarla como un lugar atractivo para residir.

UN PROCESO INICIADO HACE UN AÑO

El camino para obtener este reconocimiento comenzó hace aproximadamente un año, a raíz de una propuesta presentada al pleno municipal por el entonces grupo de Ciudadanos.

Desde ese momento, los técnicos de la Concejalía de Turismo han trabajado junto a las empresas del sector y con la colaboración de otras áreas municipales, entre ellas Familia, para adaptar y ampliar las propuestas dirigidas específicamente al público familiar.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha asegurado que conseguir el distintivo supone "un orgullo", aunque también "una responsabilidad" y un compromiso para continuar avanzando en este ámbito.

Galán ha explicado que durante este último año el Ayuntamiento ha diseñado actividades dirigidas específicamente a las familias, con propuestas destinadas a descubrir la historia, el patrimonio, la cultura y la gastronomía de Ciudad Real de una manera "cercana, participativa y adaptada a todas las edades".

El objetivo, ha añadido, pasa por que quienes visiten la capital en familia "encuentren planes para disfrutar todos juntos" y, especialmente, "que se sientan bien recibidos".

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas, Eduardo Galicia, ha destacado que se trata de un sello que parte directamente de las necesidades de las propias familias.

"Este es el único sello que va desde las familias, desde el cliente, hacia los destinos", ha explicado Galicia, quien ha señalado que la certificación permite establecer un canal directo de comunicación y garantizar que la oferta anunciada por los destinos se corresponde con la que posteriormente encuentran las familias.

Una vez logrado el reconocimiento por parte de Ciudad Real, Galicia ha animado también a las empresas y recursos turísticos de la capital a avanzar en sus propias certificaciones para reforzar el posicionamiento de la ciudad dentro del turismo familiar.