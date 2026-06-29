Constituida la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha, que presidirá Ignacio Lobato

Constituida la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha. - JCCM

CIUDAD REAL, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha quedado constituida en Tomelloso Interpistacho, la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha, tras la firma del acta constituyente y sus estatutos. Esta nueva interprofesión ha estado impulsada por el Gobierno regional y es una de las acciones contempladas en el Plan Estratégico del Pistacho puesto en marcha hace un año y medio.

"El sector agroalimentario regional, y el del pistacho en particular, ha vivido hoy un día muy importante con la firma de los Estatutos de la Asociación Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha. Con ello, damos un paso decisivo para avanzar hacia un sector más estructurado, más profesional y con más capacidad para defender sus intereses", ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, tras la rúbrica.

En este acto han participado las principales organizaciones representativas del sector que integran toda la cadena de valor. Por parte del sector productor han suscrito el acuerdo Asaja, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y UPA; mientras que en representación del ámbito transformador y comercializador lo han hecho la Asociación de Industrias del Pistacho Español (Adipe), el Consejo Europeo del Pistacho y nuevamente Cooperativas Agroalimentarias.

Al acto también han asistido la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández; el director del Iriaf, José Luis Tenorio, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, ha informado la Junta en un comunicado.

Presidirá la Interprofesional del Pistacho, Ignacio Lobato Revilla de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; el vicepresidente primero será Juan Antonio Jiménez Rubio, de Adipe; ostentará el cargo de vicepresidente segundo Carlos Pérez Gómez, de Asaja; y la Secretaría recaerá en María José Avendaño Merín de UPA.

A todos ellos y a las entidades que representan, el consejero les ha agradecido "su responsabilidad y sobre todo su generosidad" para poner en marcha una herramienta llamada a situar al pistacho como uno de los grandes referentes agroalimentarios de la región.

Martínez Lizán ha subrayado que Interpistacho responde al liderazgo de la región, primera productora de pistacho de España y cuarta del mundo. En este contexto, la creación de una Interprofesión sólida que integre a productores, transformadores y comercializadores resulta fundamental para ordenar el crecimiento de un cultivo que se ha consolidado en las últimas dos décadas como una alternativa agrícola con gran potencial económico y medioambiental y "que ha dado el mejor pistacho del mundo".

El pistacho es, además, un cultivo sostenible, un alimento saludable y un motor de desarrollo rural. Y esta entidad pondrá sobre la mesa que su relevancia se extiende al ámbito agrícola; al económico, por el incremento constante de la demanda; y al de la salud, por sus propiedades cardiosaludables y antioxidantes.

IMPULSADA DESDE EL PLAN ESTRATÉGICO

La rúbrica de esta jornada se enmarca en el Plan Estratégico del Pistacho 2024-2028, impulsado por el Gobierno regional hace año y medio con el fin de ordenar el crecimiento de un sector que sitúa a Castilla-La Mancha como primera productora de pistacho de España y que, en algo más de una década, ha pasado de 4.000 a 70.000 y una producción que el año pasado se cerró con cifras históricas al llegar a las 11.000 toneladas de pistacho en seco.

El plan se articula en cinco ejes que son la integración comercial y dimensionamiento del sector; la mejora de la capacidad de transformación, con apoyo a través de líneas como Focal; la puesta en valor del producto con una figura de calidad; el impulso a la investigación y la innovación; y la creación de una interprofesional que hoy comienza a ser una realidad.

Otro de los grandes objetivos es contar con una figura de calidad que identifique y revalorice el pistacho de Castilla-La Mancha. En este sentido, desde el centro de investigación agraria 'El Chaparrillo' se realizaron ya las analíticas para caracterizar el producto y desde la Consejería se ha elaborado un borrador del pliego de condiciones para la futura Indicación Geográfica Protegida (IGP), que será definido por la Interprofesional.

COMPROMISO CON EL CULTIVO

La firma de los estatutos ha tenido lugar en el Iriaf, del que forma parte 'El Chaparrillo', que no solo fue clave en la introducción del pistacho en la región a finales del siglo pasado, sino que está realizando una importante tarea de investigación, formación y transferencia de conocimiento al sector. Precisamente, "el impulso a la investigación, la innovación y la formación seguirá siendo esencial para consolidar la competitividad del pistacho a largo plazo", según Martínez Lizán.

Además del área de la investigación, el compromiso del Gobierno regional con el sector se refleja en el apoyo económico. Desde 2015, se han aprobado 38 expedientes en el marco de Focal, con una inversión de 31,3 millones de euros y ayudas por valor de 9,4 millones. En la convocatoria de 2025, que está en marcha, hay 46 solicitudes vinculadas al pistacho, con una inversión prevista de 63,3 millones y una petición de ayuda de 18 millones, lo que demuestra la inercia del sector.

Por último, Martínez Lizán ha puesto en valor el dinamismo del sector, que se refleja en iniciativas recientes, como la presentación del Congreso Mundial del Pistacho, que se celebrará en Toledo en enero del próximo año, o la puesta en marcha de nuevas plantas de procesado en la región.