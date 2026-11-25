El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - EUROPA PRESS

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha animado este miércoles a ir a votar "con ilusión" el proyecto socialista, del que ha dicho que "hace mucho bien a la gente", mirando al ciudadano "desde abajo".

Así lo ha señalado Cuerpo durante su intervención en el desayuno organizado por el PSOE bajo el nombre 'Presente y futuro de la economía española', en el que ha acompañado a la candidata número uno del PSOE por Toledo al Congreso de los Diputados, Milagros Tolón.

"A mí me hace mucha ilusión ser capaz de seguir con un proyecto que creo que le hace mucho bien a la gente. Un proyecto que se fija y que se centra en el progreso, pero siempre mirando al ciudadano desde abajo", ha apuntado, para agregar que hay "muchas medidas" que seguir implementando y "muchas" conquistas por llegar.

Es por ello por lo que Cuerpo cree que merece la pena seguir apostando por el proyecto socialista. "Yo lo estoy haciendo y espero que lo haga la ciudadanía el día 29 para que sigamos enfrentándonos a los retos y que confíen en que nosotros podemos ser capaces de ayudarles a gestionar todo lo que viene y a seguir progresando y mejorando, que es lo que queremos".

"Tenemos un proyecto que puede dar tranquilidad y que puede gestionar para dar oportunidades con suficiente confianza y optimismo en la gente. Lo que estoy viendo en la calle es mucha ilusión, mucho optimismo y muchas ganas que yo me llevo de cada sitio a los que voy, así que yo creo que el día 29 sí se puede", ha afirmado.

"NO HAY COLOR"

El ministro ha hablado de contrastar modelos, para lo que ha señalado que "no hay color" entre uno y otro, lamentando el "ruido" que rodea la política española. "A los ciudadanos les preocupa el empleo, la vivienda, el bienestar y los servicios públicos y, sin embargo, en el Congreso no se preguntaba y no se hablaba".

"Al final tenemos todos que pensar el por qué no interesaba hablar de este tipo de cosas, que son las del comer, pero sí interesaba el ruido continuo", ha manifestado, para afirmar que "la respuesta es clara" al asegurar que cuando se habla de políticas que tienen que llevar a que mejore el día a día de los ciudadanos, hay que contrastar modelos, y cuando empezamos a contrastar modelos no hay color", ha aseverado.

Es por ello por lo que el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa ha dicho que esa es la discusión en la que hay que entrar porque es, "sin duda, una discusión ganadora" para el PSOE.

LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

Así, durante su intervención, Cuerpo ha contrastado el modelo socialista con el de la oposición cuando se habla de inflación y el dinero de los contribuyentes, para defender que el Gobierno está haciendo que el crecimiento económico esté llegando a la gente, pese a que ha reconocido que "no hemos llegado al punto en el que queremos estar y hace falta seguir apostando por una agenda de políticas que lo que está consiguiendo es ir creciendo y protegiendo".

En cuanto al sistema de pensiones y los servicios públicos, el ministro ha comenzado señalando que ambos son "un tema esencial" en el que se pueden ver dos modelos "muy distintos". Así, respecto a las primeras ha recordado que el Gobierno puso sobre la mesa en el 2021 y el 2023 las reformas necesarias para que se sostengan, "y para que podamos seguir actualizando las pensiones con los precios, que es lo que vamos a hacer de nuevo cuando conozcamos la referencia específica", que será este viernes.

"Más allá de que han traído la discusión sobre el sistema, no sabemos qué es lo que propone el otro modelo con respecto a las pensiones, salvo algunas pinceladas que luego retiraban como por ejemplo la posible privatización de parte del sistema o los sistemas mixtos que llaman, donde al final hay una parte que es un ahorro del propio trabajador más allá de la parte pública", ha manifestado.

Respecto a los servicios públicos, ha destacado que el incremento de los ingresos públicos acaba revirtiendo en las comunidades autónomas, para lamentar que algunas lo usan para reducir los impuestos de manera regresiva, cuando podrían dedicarse a reforzar los servicios públicos como la sanidad pública, reduciendo las listas de espera, o a reforzar la educación pública.

Finalmente, se ha referido a la inmigración para defender que tiene un impacto positivo en España porque, según el Banco de España, supone en torno a un tercio y una cuarta parte del per cápita del país, así como una mejora en la recaudación, "puesto que la mayor parte de los inmigrantes que vienen están trabajando prácticamente desde el día uno".