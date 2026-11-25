El vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón; y el candidato del PSOE al Senado por la provincia de Toledo, José Manuel Tofiño. - PSOE

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por el PSOE por la provincia de Toledo y ministra de Educación, Milagros Tolón, ha destacado este miércoles que el crecimiento de España y de Castilla-La Mancha avalan la política económica del Gobierno socialista de España que es "fruto del trabajo conjunto de las administraciones con el sector productivo".

Realidad que ha destacado en el acto celebrado en la ciudad de Toledo junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que también han asistido el número dos al Congreso, Sergio Gutiérrez; el cabeza de lista al Senado; José Manuel Tofiño; el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, junto a las cerca de 300 personas que han participado, entre ellas empresarios del sector servicios y de los sindicatos, en un encuentro abierto en torno a la economía, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Milagros Tolón ha puesto en valor que la Comisión Europea en sus previsiones de otoño ya ha avanzado que "España crecerá este año un 2,6%, que es más del doble que la zona euro" y que "será otra vez en 2027 la gran economía del euro que más crece con un 2,1%, mientras que la zona euro se quedará en el 1,2%".

Un crecimiento que, además, se mantiene en "unos años que han sido muy difíciles para cualquiera que tenga una empresa" con dificultades como la "guerra de Ucrania y la subida de las materias primas" y "los aranceles de Estados Unidos, la guerra de Irán y el encarecimiento de la energía".

A pesar de todo ello, "España ha sido la gran economía europea que más ha crecido en 2023, en 2024 y en 2025" y, por tercer año consecutivo, el FMI dice "que este año seremos la gran economía avanzada que más crece en el mundo".

Y es que, ha explicado, "la productividad crece a la vez que el empleo algo que no solía ocurrir" y ese crecimiento "está llegando al poder adquisitivo, sobre todo, al de las rentas más bajas".

Castilla-La Mancha crece Milagros Tolón ha apoyado estas afirmaciones con datos concretos y clarificadores como es que en "en Castilla-La Mancha la economía creció un 2,8% en 2025, dos décimas más que la de España" y que "hoy en nuestra región hay 130.000 personas ocupadas más que cuando llegó al Gobierno".

Además, ha añadido, "el paro ha bajado del 19% al 11%" y con el Plan de Recuperación "han llegado a Castilla-La Mancha 2.600 millones de euros que han llegado 75.000 beneficiarios".

También ha querido acercar aún más estos datos económicos aludiendo a la provincia de Toledo donde "son casi 60.000 las personas ocupadas más" y "el paro ha pasado del 18% al 14%". Tolón ha destacado que "con la reforma laboral hay en la provincial 78.500 contratos indefinidos más que en 2019".

No ha querido olvidar sus responsabilidades como ministra de Educación y se ha referido a un dato relevante como es que "en la provincia de Toledo se han creado 4.700 plazas de Formación Profesional" y la existencia de "dos centros de excelencia y un centro de referencia de aeronáutica en Illescas".

Algunas personas usan la palabra milagro para explicar este crecimiento en España, pero para el número uno al Congreso por Toledo "los milagros tienen poco que ver con la economía" y es el "resultado de la política económica de un gobierno socialista que ha ayudado a construir el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, a quien ha agradecido su presencia hoy en Toledo y su disposición a entablar este diálogo sobre economía que ha centrado este acto público.

Milagros Tolón y Carlos Cuerpo han finalizado pidiendo el voto para el PSOE el próximo 29 de noviembre porque España crece, España va a seguir creciendo y, sobre todo, no deja a nadie atrás.

Está en juego la Dependencia, a la que el Gobierno acaba de destinar 6.200 millones para su gestión por parte de las comunidades autónomas, o las becas en educación que "hemos aumentado en nueve ocasiones consecutivas con 1.000 millones más en becas que cuando gobernaba el PP en España, porque la igualdad empieza en la educación", ha defendido Tolón.

El 29N hay que votar "sabiendo lo que significa" porque "sabemos cómo gobierna el PP con recortes" y "lo estamos viendo en las comunidades donde el PP gobierna con Vox".

Y el "29 de noviembre tenemos que votar futuro, votar progreso y por la igualdad, tan significativa en un día como hoy en el que recordamos a todas esas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas" y en el que "aún hay partidos políticos, PP y Vox, niegan esa violencia machista".