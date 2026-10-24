Desactivado en Abánades (Guadalajara) un proyectil de artillería originario de la Guerra Civil

Un proyectil de artillería originario de la Guerra Civil en Abánades - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería originario de la Guerra Civil, localizado por un agricultor en una finca sita en el término municipal de Abánades.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Trillo tras recibir aviso del teléfono de emergencias de la Guardia Civil, 062, participando el hallazgo del explosivo, tal y como ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Los agentes han permanecido en el lugar custodiando el artefacto hasta la llegada de una dotación del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) de la Guardia Civil, con base en Valdemoro, que se hizo cargo del artefacto y procedió a su desactivación.

La Guardia Civil recuerda la extrema peligrosidad de estos artefactos, que, aunque pueden permanecer en estado latente durante largos periodos de tiempo si no son manipulados, pueden explosionar ante cualquier tipo de intervención, incluso de carácter mínimo.

El deterioro que presentan algunos de estos artefactos, provocado por el óxido y el paso del tiempo, puede generar una falsa sensación de seguridad.

Sin embargo, la mayoría conserva intacta su carga explosiva por lo que su manipulación supone un riesgo muy elevado.

Ante la localización de un objeto que pueda ser susceptible de ser un artefacto explosivo, la Guardia Civil recomienda no tocarlo, moverlo ni manipularlo bajo ningún concepto, así como evitar cualquier actuación que pueda alterar su estado.

Asimismo, se aconseja señalizar o recordar su ubicación para facilitar su posterior localización y comunicar el hallazgo a la Guardia Civil por el medio más rápido disponible.

La Guardia Civil desaconseja expresamente transportar estos objetos, incluso con la intención de alejarlos de zonas habitadas, y abandonarlos posteriormente en otro lugar.

Esta actuación entraña un riesgo durante el traslado y puede situar el artefacto en un entorno en el que quede expuesto a manipulaciones o circunstancias que puedan provocar su activación.

Por último, se recuerda que estos artefactos pueden permanecer en estado latente durante largos periodos de tiempo y que, en condiciones normales y sin que medie una acción externa, no suelen explosionar de forma espontánea.

Ante su hallazgo, es fundamental mantener la calma, no manipular el objeto y seguir las indicaciones de la Guardia Civil.