Desactivado el Plan Meteocam en las provincias de Albacete y Ciudad Real

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TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 22.00 horas de este lunes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

La desactivación del Plan Específico en esas dos provincias se ha llevado a cabo vista la evolución favorable de las incidencias ocurridas y tras la valoración de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Con la desactivación en estas dos provincias, han quedado desactivadas las alertas del Plan Específico en toda la región, después de que Toledo y Cuenca dejasen de estar en alerta en la mañana de este lunes.