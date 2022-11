El desarrollo de 2 millones de m2 de suelo industrial en la zona de Talavera será Proyecto de Singular Interés en C-LM

Inaugura las instalaciones de Schütz, planta que recuperará bidones de plástico para fabricar contenedores de polietileno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el próximo 21 de diciembre se va a presentar en Talavera de la Reina el Proyecto de Singular Interés de la gestión que se realizará de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Durante la inauguración de la multinacional alemana Schütz en la localidad de Cazalegas, García-Page ha apuntado al respecto que a partir de ahí se seguirá en la búsqueda de empresas que recalen en esta comarca y que "van a ir cuajando".

Un trabajo para el que se ofrece directamente a los ayuntamientos de la comarca. "Vamos a ir en comandita", ha aseverado durante su intervención en la puesta en marcha de esta empresa.

A este anuncio ha sumado el que está por venir en próximas semanas, y que pasan por "el paquete de ayudas a la inversión más grande" que va a cometer su Gobierno, que se eleva hasta los 40 millones de euros.

AUGURA UN GRAN FUTURO PARA LA A-5 Y SU EJE

En opinión del presidente de Castilla-La Mancha, el eje que supone el entorno de la autovía A-5 desde Madrid hasta Portugal va a experimentar en próximos años un auge acelerado.

Después de que América "decidiera doblar la capacidad de transporte mercantil por barco" aumentando el canal de Panamá, los puertos europeos con salida al Atlántico van a contribuir a "triplicar el tráfico" también por carretera desde el centro del continente hasta la salida portuguesa por Sines, lo que dará protagonismo a esta autovía que atraviesa la provincia de Toledo y Extremadura.

"Por donde pase, habrá progreso, modernización, futuro", ha vaticinado García-Page. "La gran autopista de comunicación de Europa con el continente americano pasa por aquí, por Extremadura, por Lisboa, y para toda América. Vamos a tener inevitablemente mucho desarrollo. Estamos decididos a tener todo el aprovechamiento posible y toda la facilidad del mundo para tenerlo. La A-5 va a ser la piedra de toque del desarrollo angular de un país que necesita equilibrar el este y el oeste en infraestructuras", ha aseverado.

RELACIÓN CON CAZALEGAS

García-Page ha dicho que tiene una relación "especial" con Cazalegas, ya que aún no ha superado un "trauma" con ella, que pasa por, cuando era pequeño, las fiestas de esta localidad coincidían con las del pueblo de su madre, vecino de este municipio, lo que hizo que nunca pudiera ir a las dos festividades.

Más allá de la broma, ha considerado que lo que le vaya bien a Cazalegas le irá bien a la comarca, y el eje de la autovía A-5 será "en el corto plazo" de los más importantes de España.

Dirigiéndose a los empresarios alemanes, les ha dicho que "no son extranjeros". Así, al ver juntas las banderas española y alemana en el acto, se ha emocionado, tal y como ha reconocido.

"Queremos o no, por nuestras venas corre sangre con antecedente alemán. No me refiero a Carlos V. Cuando cae el Imperio Romano España es colonizada, gestionada, gobernada, por un pueblo godo que establece en esta zona el centro neurálgico de toda la provincia, y que venía de Colonia y de Aquisgrán", ha relatado García-Page, quien ha agregado que España y Alemania son los pueblos que más han asumido la concepción de Europa.

España lleva "treinta años queriendo ser Europa" y ahora quiere pasar los próximos 30 "queriendo que todos los demás quieran ser España", lo que hace que el objetivo ahora es, "en vez de admirar, que nos admiren".

Cuando García-Page conoció esta empresa, descubrió que iban "muy en serio", que ayudará en productos para el almacenamiento de gasóleo y agua caliente, un uso que también se puede extender a otros líquidos, como en el caso del sector agroalimentario.

"AYUDAD EN EL BOCA-OREJA"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha dado las gracias a las empresas por su contribución a la zona, que redundará también en la economía local.

Franco ha celebrado la decisión de una empresa que fue tomada en 2019 que quedó aplazada por la pandemia, una época en la que la región aceleró su nueva legislación en materia de instalación de proyectos prioritarios.

La titular de Economía ha celebrado cómo la región ha conseguido cada vez más un "mayor grado de apertura" de la economía regional, que ha pasado hasta cerca del 42% en los últimos años.

A esto ha querido sumar el acompañamiento de las administraciones castellanomanchegas a todos los proyectos industriales que están colocando a la Comunidad Autónoma como "epicentro" del país.

"La colaboración conjunta en el trabajo de las administraciones va a seguir dando buenos frutos a una tierra que aún no ha sacado todo su potencial industrial. Si todos nos ayudáis en el boca-oreja, haremos entre todos un buen trabajo", ha rematado.

EL "BROCHE DE ORO"

El alcalde de Cazalegas, Francisco Javier Blanco, ha dicho que esta inauguración es "un broche de oro" a todo el camino recorrido. La posición "estratégica" de Cazalegas es para el primer edil clave para que empresas de este tipo decidan instalarse en la localidad, por lo que entiende que es "un acierto elegir este polígono industrial" para empezar a operar, ya que está "en el punto de mira de muchas empresas".

Esto "reactiva el municipio y también la comarca", al tiempo que convierte a Cazalegas en "motor económico de la zona".

Un municipio "joven, emprendedor, dinámico", conocido no solo por su pantano sino también por este polígono industrial.

"Estamos de moda por el protagonismo que otorgamos al sector empresarial. Si nos eligen, será por algo. O, como dice mi abuela, 'Algo tendrá el agua cuando la bendicen'", ha rematado.