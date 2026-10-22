Detenidas dos personas como presuntos responsables de un tiroteo en agosto en Alcázar de San Juan

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CIUDAD REAL, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a dos personas como presuntas responsables de varios disparos efectuados con un arma de fuego en la barriada de 'La Pradera' el pasado 15 de agosto.

La investigación se inició a raíz de un enfrentamiento entre dos clanes rivales en el que se produjeron cuatro detonaciones. Al parecer, el autor fue un varón que portaba una escopeta y que llegó al lugar de los hechos, que tuvieron lugar en calle Portugal, a bordo de un vehículo.

Tras efectuar los disparos, entregó el arma a una mujer que accedió a uno de los domicilios de la zona, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Desde ese momento, las pesquisas de los agentes se centraron en identificar a los responsables y en analizar los hallazgos materiales recogidos y examinados por especialistas de Policía Científica.

Todas las gestiones de investigación efectuadas han llevado finalmente a la Policía Nacional a determinar la identidad de las dos personas presuntamente relacionadas con los hechos.