La Diputación de Cuenca destina 43.000 euros a dos proyectos de ayuda humanitaria para atender a la población de Gaza

August 25, 2026, Deir Al-Balah, Gaza, Palestinian Territory: Palestinians inspect destruction caused by an Israeli strike that hit residents' homes, displacement tents and a food aid warehouse in Deir el-Balah, in the central Gaza Strip. - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / Europa Press / Contac

CUENCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha resuelto la convocatoria de subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo correspondiente a la modalidad de Acción Humanitaria y Emergencia de 2026, destinando 43.000 euros a dos proyectos dirigidos a atender las necesidades de la población de la Franja de Gaza.

Según informa la Institución provincial, las actuaciones serán desarrolladas por Unicef y Asamblea de Cooperación por la Paz, con una ayuda de 21.500 euros para cada una.

La primera de las ayudas ha sido concedida a Unicef para el proyecto de respuesta a las necesidades humanitarias de la infancia en Gaza mediante la adquisición y distribución de suministros de nutrición.

La iniciativa persigue contribuir a garantizar la subsistencia de las personas afectadas por el conflicto y aliviar sus condiciones de vida mediante la provisión de bienes y servicios básicos.

Por otro lado, Asamblea de Cooperación por la Paz recibirá otros 21.500 euros para desarrollar una respuesta humanitaria de emergencia destinada a la protección de la vida, los derechos básicos y la dignidad de la población palestina desplazada en la Franja de Gaza. El proyecto tiene un coste total de 22.050 euros.

La diputada de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Eva García, ha incidido en que estos fondos permitirán "contribuir desde la provincia de Cuenca a atender necesidades básicas de una población que está sufriendo las consecuencias más duras del conflicto".