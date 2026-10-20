Dos detenidos en Ciudad Real acusados de tráfico de marihuana y hachís en su vivienda

Tras un registro domiciliario se intervino diversa cantidad de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo, procediendo a la detención de dos personas. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos personas acusadas de un delito contra la salud pública, tras identificar su domicilio en el casco urbano de la ciudad como un punto de venta de estupefacientes.

La investigación se inició meses atrás al recibir diversas informaciones en torno a una vivienda situada en la zona de Puerta Toledo de Ciudad Real, coincidiendo con un punto de venta de sustancias estupefacientes que ya fue desmantelado en otro operativo policial a principios de año, según ha informado la Policía Nacional por nota de prensa.

La colaboración ciudadana y los datos recabados por la Policía Nacional, permitieron verificar que, efectivamente, el punto de venta se había reactivado detectándose un tránsito continuo de personas consumidoras y compradoras en las inmediaciones del domicilio.

Gracias al registro llevado a cabo en dicha vivienda se decomisaron 485 euros en efectivo, 65 gramos de marihuana, 35 gramos de hachís, así como útiles para el procesamiento y embalaje de la droga, una balanza de precisión y papelinas de aluminio.