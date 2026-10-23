Los dos hermanos de 9 y 5 años desaparecidos en Tomelloso estarían en Rumanía con su madre

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño. - CARLOS MONTEAGUDO/EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos hermanos de nueve y cinco años desaparecidos en Tomelloso desde el pasado 20 de septiembre podrían encontrarse en Rumanía junto a su madre, con quien la Guardia Civil ya ha conseguido establecer contacto.

Así lo ha confirmado este viernes el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, quien ha explicado que los investigadores han logrado contactar con la mujer y conocen que se encuentra "en una ciudad rumana", aunque no ha precisado cuál ni ha confirmado expresamente que los menores estén con ella.

"Sabemos que la Guardia Civil sí pudo contactar con la madre y sabemos que está en una ciudad de Rumanía, pero hay que ser prudentes", ha señalado Broceño.

El subdelegado ha explicado que todavía no se han producido actuaciones por parte de las autoridades policiales y judiciales extranjeras que permitan avanzar en la resolución del caso.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de mantener la cautela para no comprometer las investigaciones.

"Estamos hablando de dos menores y tenemos que tener la cautela suficiente para no entorpecer las actividades policiales y judiciales", ha advertido.

Los dos hermanos, José Antonio y Diana P. M., de nueve y cinco años, desaparecieron el pasado 20 de septiembre en Tomelloso. Según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, ambos menores habrían sido sustraídos por su propia madre.

La denuncia fue presentada por el padre y las fuerzas de seguridad investigan los hechos como un posible caso de sustracción parental.