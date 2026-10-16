El empresariado de Guadalajara dona un vehículo a la AECC como apoyo en la mejora especialmente de la atención rural

Entrega del vehículo a la AECC. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara (CEOE-Cepyme Guadalajara) y la Asociación Provincial de Talleres, incluida en CEOE, han donado un vehículo a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Guadalajara para facilitar los desplazamientos de sus profesionales por la provincia y mejorar la atención psicológica y social a los pacientes, especialmente en los municipios rurales, así como reforzar sus campañas de prevención.

La entrega se ha formalizado este viernes en la sede de la patronal, con la presencia de la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García; la presidenta de la Asociación Provincial de Talleres, Teresa Quiles; la presidenta de la AECC en Guadalajara, Carmen Heredia; el vicepresidente de la asociación, José María Jiménez Bustos, y el secretario general de la organización empresarial, Javier Arriola, entre otros.

Heredia ha destacado la importancia de esta donación para ampliar el alcance de los servicios de la asociación en una provincia con numerosos municipios pequeños y dispersos.

"Este vehículo nos va a permitir planificar muchísimo más", ha señalado, al explicar que hasta ahora las trabajadoras utilizaban sus propios coches para desplazarse o dependían de préstamos puntuales de vehículos.

La presidenta provincial de la AECC ha explicado que el automóvil con el que contaba la entidad apenas permitía realizar desplazamientos por Guadalajara capital y no ofrecía las condiciones de seguridad necesarias para circular por carretera.

Esta limitación dificultaba la organización de rutas y la prestación continuada de servicios fuera de la capital.

Con el nuevo vehículo, la asociación podrá organizar mejor los desplazamientos de sus profesionales y acercar sus servicios a los pacientes que, después de recibir tratamiento en Guadalajara, regresan a sus localidades de residencia.

Heredia ha subrayado las dificultades que afrontan algunas de estas personas cuando vuelven a sus pueblos y dejan de recibir atención.

La AECC presta atención psicológica y social en Azuqueca de Henares, donde cuenta con dos días de atención a la semana, así como en Mondéjar, con una frecuencia mensual que puede ampliarse a dos veces al mes cuando existe demanda, y en Sigüenza.

Además, desarrolla actuaciones puntuales en función de las necesidades detectadas.

El vehículo también facilitará la planificación de campañas de prevención y sensibilización en municipios como Cabanillas del Campo y Jadraque, entre otros.

Estas actuaciones incluyen la promoción de las pruebas de detección precoz de los cánceres de colon y mama, así como campañas de protección solar durante el verano, especialmente en localidades con una intensa actividad deportiva.

La asociación cuenta con 38 delegaciones en pueblos de la provincia, aunque no siempre puede llegar a todas ellas.

Por ello, organiza las actuaciones por zonas y, en ocasiones, distribuye material preventivo a través de las farmacias locales.

Heredia ha recordado que los servicios de atención psicológica y trabajo social de la AECC son gratuitos para la población y ha agradecido la colaboración del tejido empresarial, que permitirá mejorar la organización de los desplazamientos y acercar estos recursos a más personas.

Por su parte, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha señalado que la entrega refleja el compromiso social de las empresas y su voluntad de contribuir al bienestar de la ciudadanía, más allá de la creación de empleo y riqueza.

García ha agradecido la iniciativa de la Asociación Provincial de Talleres y ha destacado la labor de la AECC en el acompañamiento a pacientes y familiares, así como en la prevención y la investigación.

"Esta pequeña herramienta" debe contribuir a que la asociación llegue a lugares de la provincia donde ahora resulta más difícil prestar sus servicios, ha indicado.

La presidenta de la Asociación Provincial de Talleres, Teresa Quiles, ha definido la donación como una forma de aportar "un granito de arena" al trabajo de la entidad y ha trasladado la disposición del sector empresarial a seguir colaborando con las organizaciones sociales.