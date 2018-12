Los 'Escape Rooms' de C-LM se alían y retan a los ciudadanos a superar sus 20 desafíos

Actualizado 23/12/2018 10:43:14 CET

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los principales 'Escape Rooms' de Castilla-La Mancha se han unido para crear la primera ruta de juegos de escape de la Comunidad Autónoma, bajo la denominación de 'La Llave Maestra', con el fin de retar a los ciudadanos de la región a superar sus 20 desafíos.

Según la información publicada en la web www.rutamanchega.es, recogida por Europa Press, estos juegos de escape se encuentran en las ciudades de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Navahermosa, Talavera de la Reina, Valdepeñas y Alcázar de San Juan.

Así, las 13 salas de escape adheridas a La Llave Maestra son Mystery Time (Ciudad Real), Escape Alcázar, Escape Room Valdepeñas, Enclave Toledo, Escape Room Talavera, Locked Toledo, Escape Room Toledo, Scapart Toledo (Navahermosa), Riddle Rooms (Albacete), Coco Room (Albacete), Escape Albacete, La última llave (Albacete) y Escape Cuenca.

Así, tras realizar un juego en una de las empresas organizadoras, se le ofrecerá a los jugadores la posibilidad de adquirir un pasaporte --por un precio simbólico de un euro-- que podrán sellar en todas las salas adheridas. Los participantes deberán ser mayores de edad para poder participar.

El pasaporte es personal e intransferible y para completar la ruta habrá que realizar al menos un juego en cada una de las empresas organizadoras. Si un jugador ya ha realizado todos los juegos disponibles de alguna de las empresas organizadoras, podrá convalidar la sala acudiendo a la misma o solicitando por email la convalidación. La sala responderá vía e-mail confirmando la validación. Este correo electrónico deberá mostrarse en la última sala en la que se vaya a jugar para poder obtener el sello en cuestión.

Si la empresa dispone de dos o más salas y el jugador no ha participado en alguna de ellas, tendrá que jugar en la sala en la que no lo haya hecho aún, no pudiéndose realizar convalidación. Las empresas organizadoras se reservan el derecho de rechazar convalidaciones en caso de no estar debidamente demostrada la realización de la actividad.

PREMIOS

Una vez completado el pasaporte de la ruta con los 13 sellos, será precintado en la última sala e introducido en una urna para un posterior sorteo. En ese momento, y siempre sujeto a disponibilidad, se le entregarán los premios al jugador.

Así, durante la vigencia de la ruta, se ofrecerá como premios para todos los que la terminen una bolsa bandolera 'La Llave Maestra-Ruta Manchega', una taza de desayuno 'La Llave Maestra-Ruta Manchega' y una participación en el sorteo de un pack de experiencias entre todos los que terminen la ruta antes del 31 de julio de 2019.

En caso de no disponer de stock de bolsas y tazas de desayuno, la empresa organizadora en cuestión propondrá al jugador volver a su empresa para recoger su premio cuando esté disponible o acudir a otra de las empresas organizadoras que disponga de stock de dicho premio.

SORTEO

Es imprescindible que antes de introducirlo en la urna, el participante haya indicado en su pasaporte sus datos personales de forma legible para poder optar al premio en caso de ser escogido al azar. En caso contrario, la participación no será válida y se escogería al azar otro pasaporte.

El sorteo se realizará el día 1 de septiembre de 2019 entre todos los pasaportes recogidos hasta el 31 de julio de 2019.

Al ganador del sorteo se le remitirá la correspondiente comunicación por correo electrónico, dentro de los tres días siguientes a la finalización del sorteo. Tendrá siete días para aceptar el premio, debiendo ponerse en contacto con alguna de las empresas organizadoras.

Si en dicho plazo no se acepta el premio o no se puede contactar con el ganador, caducará el derecho al mismo. En estos supuestos, la empresa organizadora contactará con el ganador suplente procediéndose de igual forma o con el segundo suplente si fuese necesario. Si no se pudiera contactar con el ganador ni con los ganadores suplentes, los premios quedarán desiertos.

DURACIÓN

Si se ha completado ninguna, una o dos salas, el plazo para finalizar la ruta es de 12 meses; si se han completado de 3 a 5 salas antes de adquirir el pasaporte el plazo es de 8 meses; si se han completado de 6 a 10 salas el plazo es de 5 meses y si se han completado de 11 a 13 salas el plazo es de 2 meses. El plazo comenzará a contar en el momento de adquirir el pasaporte tras jugar a la primera sala.