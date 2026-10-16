Establecen un dispositivo para garantizar el transporte sanitario durante el cambio de empresas en Cuenca y Guadalajara

Flota de ambulancias del Sescam. - JCCM

CUENCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tiene previsto iniciar en la madrugada del viernes 16 al sábado 17 de octubre la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre correspondiente al nuevo contrato en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

El cambio se ha organizado de manera que pueda mantenerse la continuidad de la atención sanitaria durante el relevo entre las empresas que actualmente prestan el servicio y las nuevas adjudicatarias, tanto en el transporte sanitario urgente como en el programado, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Para ello, el Sescam, a través de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (Guets), ha establecido un dispositivo especial de coordinación y seguimiento que permanecerá activo durante todo el fin de semana y los primeros días de funcionamiento del nuevo servicio.

La elección de estas fechas permitirá realizar las últimas comprobaciones y los ajustes que puedan resultar necesarios antes del lunes 19 de octubre, cuando está previsto que comience la actividad ordinaria del transporte sanitario programado, que utilizan, entre otros, pacientes que necesitan desplazarse a centros sanitarios para recibir tratamientos o realizar pruebas y consultas.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y PREPARACIÓN DEL SERVICIO

Durante los días 13 y 14 de octubre, profesionales de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Sescam, en colaboración con la GUETS, han inspeccionado la totalidad de los vehículos destinados al transporte sanitario urgente y programado en ambas provincias. Dichas inspecciones han concluido con resultados satisfactorios, lo que permite avanzar en los últimos preparativos para la entrada en funcionamiento del nuevo servicio, prevista para la madrugada del sábado 17 de octubre.

Paralelamente, se han mantenido reuniones de coordinación con las empresas salientes y entrantes, así como con las Gerencias de Atención Integrada de Cuenca y Guadalajara, para organizar el relevo de los recursos, establecer los procedimientos de actuación y prever posibles contingencias.

Durante la noche del cambio también se llevarán a cabo las operaciones necesarias para incorporar los nuevos recursos sanitarios a los sistemas de información y comunicaciones del 112 y adaptar los sistemas de gestión del transporte sanitario programado.

La Guets supervisará especialmente durante los días 17 y 18 de octubre la disponibilidad de los vehículos, el funcionamiento de los sistemas de comunicación y la resolución de las posibles incidencias que puedan producirse.

COORDINACIÓN CON PACIENTES Y ASOCIACIONES

La preparación del nuevo servicio ha incluido también reuniones con asociaciones de pacientes y entidades representativas de colectivos con necesidades específicas de transporte sanitario.

En este sentido, el pasado 9 de octubre se mantuvieron encuentros con asociaciones provinciales Alcer para informar sobre el Plan Específico de Transporte de Diálisis y facilitar el contacto directo con las empresas adjudicatarias y sus responsables.

Asimismo, se ha trabajado conjuntamente con organizaciones y colectivos que trabajan por la accesibilidad y la inclusión, como el Cermi y la ONCE, para avanzar en la mejora de las condiciones de accesibilidad, seguridad y confort del transporte sanitario, incorporando sus necesidades y aportaciones al proceso de implantación del nuevo servicio.

Estas actuaciones forman parte de la coordinación establecida para atender las necesidades específicas de los distintos colectivos de pacientes y facilitar la gestión de las posibles incidencias durante la implantación del servicio.

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN EL RESTO DE PROVINCIAS

La puesta en funcionamiento del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre continuará de manera progresiva durante las próximas semanas en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha, conforme al calendario de implantación previsto.

Las fechas concretas de entrada en servicio de los restantes lotes se irán confirmando a medida que finalicen los trabajos de preparación, recepción e inspección de los vehículos y las verificaciones técnicas y operativas necesarias para su puesta en funcionamiento.