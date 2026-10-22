Fallece Agustín de Grandes, presidente de CEOE-Cepyme Guadalajara 17 años y alcalde entre 1977 y 1979

Agustín de Grandes. - RAFAEL MARTIN SOLANO/CEOE

GUADALAJARA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme Guadalajara ha lamentado profundamente el fallecimiento de Agustín de Grandes, quien fuera presidente de la Confederación de empresarios de Guadalajara entre los años 2002 y 2019, así como presidente de la Fundación CEEI Guadalajara entre 2010 y 2019.

La organización, en un comunicado, ha trasladado su más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos.

Como presidente de CEOE-Cepyme Guadalajara durante 17 años, desempeñó un papel fundamental en la representación y defensa de los intereses del tejido empresarial provincial. Durante su mandato, contribuyó al fortalecimiento de la organización y a la consolidación de su papel como interlocutor de referencia para las empresas, los autónomos y las instituciones.

Su visión, capacidad de diálogo y su determinación para afrontar nuevos retos definieron una etapa importante en la trayectoria de la patronal alcarreña.

Alcalde de Guadalajara entre 1977 y 1979 y empresario, Agustín de Grandes, según la patronal, supo combinar la experiencia y el conocimiento de la realidad provincial para impulsar iniciativas y afrontar los desafíos de su tiempo. Su trayectoria constituye un testimonio de compromiso con la provincia de Guadalajara y con el papel que el empresariado desempeña en el crecimiento económico y el progreso social.

Desde CEOE-Cepyme Guadalajara se quiere poner en valor no solo su contribución a la organización durante los años en los que estuvo al frente de la misma, sino también su dimensión humana y el recuerdo que deja entre empresarios, representantes institucionales y amigos.

"Su fallecimiento supone una pérdida irreparable para la organización y para el conjunto de la sociedad guadalajareña. Su legado y su vinculación con esta provincia permanecerán en la historia de la patronal alcarreña", ha expresado la organización.