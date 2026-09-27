Feciso pone en marcha la producción propia de su contenido audiovisual y creará dos documentales

FECISO da el salto a la producción y creará sus propios documentales sociales. - FECISO

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) - , que comenzará su XXIII edición el próximo 2 de octubre, pone en marcha por primera vez la producción propia de contenido audiovisual. El festival, que hasta ahora se ha centrado en programar y proyectar cine social ya realizado, impulsará directamente la creación de dos documentales.

Uno de ellos tratará sobre el Centro de Día y Ocupacional 'Dr. José Portero' de Torrijos, dedicado a la diversidad funcional, mientras que el segundo será sobre la Residencia de la Tercera Edad 'San Benito Abad' de Yepes, según ha informado Feciso en nota de prensa. Una vez realizados, ambos trabajos se incorporarán a la programación que Feciso desarrollará en estos dos municipios.

Con esta iniciativa, Feciso amplía su implicación en la creación audiovisual y da un paso más en una trayectoria "dedicada a mostrar al público historias y realidades sociales a través del cine".

En línea con esta filosofía, el festival trabajará directamente con los dos centros para recoger sus experiencias y convertirlas en piezas audiovisuales.

"Siempre hemos querido dar espacio a historias que hablan de realidades sociales que muchas veces no tienen suficiente visibilidad. Ahora queremos dar un paso más y participar también en la creación de esas historias. Nos parece importante acercarnos a personas y colectivos que tenemos muy cerca, contar sus experiencias a través del cine y después compartir esos trabajos con sus propios vecinos", señala Tito Cañada, director del festival.

Los dos proyectos se suman al conjunto de actividades que el festival desarrolla durante todo el año con colectivos sociales y educativos de Castilla-La Mancha, como es tradicional.

Además, a lo largo de sus distintas ediciones, la programación siempre cuenta con actividades paralelas llevadas a cabo en centros escolares, el Campus de Toledo o el Hospital Nacional de Parapléjicos.

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, la Diputación de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación La Caixa, Egeda y los ayuntamientos de Toledo, Olías del Rey, Rielves, Torrijos, Cuenca y Yepes.