El Festival El Vid de Daimiel consigue cinco nominaciones en los Iberian Festival Awards

CIUDAD REAL, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival El Vid ha conseguido cinco nominaciones en los Iberian Festival Awards, llevando el nombre de Daimiel y de la Mancha, asegurando que es "un festival pequeño que está volando alto junto a los mejores festivales y todo gracias a vosotros".

De todas las categorías a las que opta, la de Best Small Festival es la única abierta al público que tendrá de plazo para votar hasta el 17 de enero del 2025, según ha informado el propio festival en nota de prensa.

El resto de categorías (Best Cultural Programme, Contribution to Sustainability, Contribution to Equality y Best Touristic Promotion) serán evaluadas por un jurado internacional y nacional especializado en la industria de los festivales. En años anteriores fueron premiados en estas categorías festivales de la talla de Rock in Rio, Cooltural Fest, SonRías Baixas o MUWI La Rioja Music Fest.

Lo que más ilusiona y motiva al equipo que hay detrás del festival manchego de gastronomía, vino y música, es poder llevar el nombre de El Vid, que va ligado a La Mancha y Daimiel, a estos prestigiosos galardones. Además, la cita tiene como objetivo mejorar las relaciones ibéricas y reconocer las contribuciones y logros de los organizadores de eventos y otros actores de la industria.

Actualmente, El Vid está en preparativos de su tercera edición. Los organizadores saben que, pase lo que pase, el festival tiene aún mucho margen de mejora y que "ya solo con pasar de fase estaríamos muy orgullosos". "Estas cinco nominaciones son el reconocimiento al trabajo de estas dos ediciones", han señalado desde la organización.

El 29 de enero se anunciarán los diez finalistas en cada categoría.

El Festival El Vid sigue en su línea de maridar artistas nacionales y locales, exhibiendo un cartel variado de artistas, desde Iván Ferreiro, que llevará su trinchera pop a Daimiel, hasta Veintiuno, Chica Sobresalto, Carmesí, David van Bylen o Vaho.

No faltarán artistas castellanomanchegos como Silvia Expósito, Frágiles, Eyelet, Modelo y Nour. En el apartado dj, calentarán la pista Envenenadub y Juan Reina DJ, también de la región. La música invadirá las calles del municipio ciudadrealeño, y ahí estará la Charanga LQNF para dar alegría a vecinos y amigos del Festival El Vid.