El flamenco irrumpe en el Estival Cuenca de la mano de Israel Fernández

CUENCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, el escenario Solán de Cabras de Estival Cuenca recibe al cantaor Israel Fernández en su segunda visita al ciclo artístico y musical conquense tras su participación en 2021.

El cantaor es una de las figuras más reconocidas del panorama gracias a la transición creada por sus canciones que nacen desde el legado más puro del flamenco tradicional para confluir en sonidos contemporáneos y fusión, según ha informado la organización del festival por nota de prensa.

Fruto de ello, se podrán disfrutar en vivo y en directo composiciones de su último trabajo 'Pura Sangre'.

Hay muchos motivos para no perderse el directo del cantaor toledano, pues su crecimiento imparable en el género siguen aupándolo a ese estatus de leyenda que hará recordar a propios y extraños la sensación de haberlo disfrutado en directo. Una premisa que no ha pasado desapercibida para el público de Estival Cuenca que ha colgado el cartel de no hay entradas para su concierto.

PASIÓN FLAMENCA

Con antelación, el grupo conquense Pasión Flamenca abrirá la tarde noche de música del viernes en directo en el que será su estreno en Estival Cuenca.

Bajo la dirección y vozde Manuel Bustamante, la guitarra de Chema Bautista y los coros y percusión de Mila Bustamante, el grupo ha consolidado su nombre y reputación en más de una década de trayectoria en el mundo del espectáculo.