García-Page llama a "dar la batalla electoral" y pide a los españoles votar en positivo y no "a la contra"

El Presidente Autonómico, Emiliano García-Page, Asiste A La 25ª Edición De Los Premios Autónomo Del Año Que Organiza La Federación Nacional De Asociaciones De Trabajadores Autónomos (ATA). - JCCM

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llamado este lunes a "dar la batalla" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Las elecciones son como los melones", ha dicho en referencia a que hasta que no los pruebas no sabes cómo saben. "Hasta que no termina de saberse; todo es posible. Que sepan bien o que sepan mal", ha afirmado García-Page, quien sí confía en la remontada del PSOE. "Ese es el espíritu con el que hay que salir a dar la batalla electoral", ha subrayado.

A la salida de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y preguntado por los medios, García-Page ha apuntado que "lo verdaderamente importante es que el día 29 de noviembre la gente exprese su opinión".

"Lo que más me interesaría a mí como español es que se vote en positivo, que se vote por un planteamiento, por un proyecto, no que se vote a la contra, porque lo que necesitamos en todo caso es recuperar entre todos espacios de ciertos consensos, al menos de cierta escucha".

Sobre si participará en la campaña del 29N, García-Page ha sido tajante: "Yo siempre estoy a las órdenes de lo que me digan en el partido en Castilla-La Mancha". "En Castilla-La Mancha", ha apuntillado el presidente socialista.

De otro lado, y preguntado al respecto, García-Page ha rehusado pronunciarse sobre el Comité Federal del pasado sábado. "Están convocadas las elecciones, por tanto no voy a hacer ninguna consideración electoral".