Garde volverá a presentarse a la reelección como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

CIUDAD REAL, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, ha anunciado este miércoles que volverá a presentarse a la reelección en el proceso electoral que hay previsto para el próximo mes de diciembre en la institución educativa.

Así lo ha anunciado el rector durante el acto de apertura del curso académico 2024-2025 de la UCLM, desde donde ha aprovechado para hacer balance de sus casi cuatro años al frente del Gobierno de la institución educativa, habiendo conseguido cumplir el 82% del programa con el que se presentó a las elecciones a rector.

Un porcentaje, según ha destacado Garde, que "se incrementaría exponencialmente si se pudieran reflejar todas aquellas actuaciones que estaban fuera de ese programa y que se han llevado a cabo".

Pese a ese grado de cumplimiento, el actual rector ha subrayado que "aún quedan proyectos" que necesitan más tiempos para materializarse y "otros que eran inimaginables" al principio de la legislatura hace cuatro años.

Para tomar la decisión, ha agradecido a su familia, en especial a su mujer y a su hijo, su complicidad, así como al equipo que le dijo "sí" hace cuatro años y que le ha acompañado en este tiempo "para transformar la universidad".

"Me encantan los retos, casi tanto como me enamora esta universidad, por eso he tomado la decisión de volverme a presentar", ha concluido Garde.

José Julián Garde, catedrático de Producción Animal, fue elegido rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en diciembre de 2020 tras haber obtenido el 71,15% de los votos, frente al 28,84% que obtuvo el otro candidato, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Miguel Ángel Collado Yurrita.