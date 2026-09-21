Gobierno C-LM estudia "otras opciones de gestión" del centro de Alzheimer y de mayores de Talavera de la Reina

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez - JCCM

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha asegurado este lunes que el Gobierno regional está estudiando otras opciones para la gestión del centro de Alzheimer y centro de mayores de Talavera de la Reina (Toledo) ante "el incumplimiento reiterado" del alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, quien --asegura el delegado-- dio su palabra de que el Ayuntamiento asumiría la gestión del centro de mayores que la Junta ha construido en la ciudad y cuya apertura se ha visto retrasada "por la actitud del regidor local".

David Gómez así lo ha trasladado a los periodistas esta mañana en el Museo Ruiz de Luna donde le han preguntado por la situación actual de este proyecto al coincidir la inauguración de la exposición 'Ciudad de Vascos', a la que ha asistido, con la celebración del Día Internacional del Alzheimer.

Una apertura a nuevas opciones de gestión que surgió durante la reunión que el delegado de la Junta en Talavera y la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós, mantuvieron el pasado viernes con la asociación AFATA que es quien se va a encargar de la gestión del centro de Alzheimer y con quien abordaron la situación actual del proyecto ante las dificultades que está suponiendo para su puesta en marcha que "José Julián Gregorio siga deshojando la margarita, siga faltando a su palabra, a la palabra que dio cuando afirmó que se iba a encargar de la gestión del centro de mayores".

De hecho, tal y como ha avanzado Gómez, la propia asociación "AFATA nos mostró en la reunión su disposición a asumir también la gestión del centro de mayores", algo que "la asociación tiene que estudiarlo y valorarlo pero podría ser una solución porque nosotros, como Gobierno, lo que no queremos es tener un edificio cerrado y lo que queremos son alternativas para su apertura".

Es más, el delegado de la Junta en Talavera incluso ha puesto en duda "hasta qué punto nos interesa la gestión municipal de este magnífico centro viendo cómo hace 15 días inaugurábamos la escuela infantil municipal que ha financiado el Gobierno de Castilla-La Mancha y hoy continúa cerrada por problemas en la gestión del Ayuntamiento".

"Como Gobierno lo que no queremos es que edificios públicos que han costado mucho dinero a los ciudadanos y las ciudadanas vayan a permanecer cerrados por capricho y por la falta de cumplimiento de la palabra dada por el alcalde", ha enfatizado.

En este sentido, ha aludido a que este centro de referencia de Alzheimer de Talavera de la Reina "encaja dentro de la red regional con otros dos centros, uno en Albacete y otro en Ciudad Real, con una inversión global de 9 millones de euros y 170 plazas" y "los dos centros de Albacete y Ciudad Real están abiertos y el de Talavera sigue cerrado".

En cualquier caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha no está parado y "estamos trabajando en la licitación del equipamiento y mobiliario de este centro y así informamos de ello en la reunión con AFATA", porque "necesitamos seguir avanzando y tenerlo abierto a finales o principios del año que viene para que cuanto antes los usuarios y usuarias de Talavera, tanto del centro de mayores como del centro de referencia de Alzheimer puedan beneficiarse de un proyecto que ha supuesto una inversión en torno a los 4 millones de euros de dinero público y, desde luego, no la vamos a tener cerrada".