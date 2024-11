El Grupo Social ONCE premia el altruismo y la atención de la sociedad castellanomanchega

Premios Solidarios Grupo Social ONCE - ONCE

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, Rotary Club Toledo, Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha (UCEC-M), elDiario.es y Mª José Romero han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE durante una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

A la gala han asistido José Luis Pinto, vicepresidente del Grupo Social ONCE; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; Carlos Velázquez, alcalde del Ayuntamiento de Toledo; Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha; y María Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como representantes de la discapacidad y de la sociedad castellanomanchega.

Han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2024: En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios lo ha recibido la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, por sus políticas de impulso y apoyo a la economía social, destacando como buena práctica la estrategia regional de la economía social de Castilla-La Mancha.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha recogido Rotary Club Toledo, por su labor de voluntariado, apoyo y puesta a disposición de ayudas técnicas en favor de personas con discapacidad y el movimiento asociativo para la práctica de deporte inclusivo.

En la categoría de Empresa, el Solidarios lo ha recibido la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla La Mancha (UCEC-M), por enriquecer la red pública de centros educativos de la región con la articulación y desarrollo de un modelo de economía social basado en los valores cooperativos del ámbito de la enseñanza

En el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el galardón se ha entregado a elDiario.es, por una fecunda trayectoria de 10 años de cobertura de los contenidos sociales relacionados con el mundo de la discapacidad y del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha.

Finalmente, en la categoría de Persona Física, el reconocimiento de Solidarios lo ha recibido Mª José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, eminente jurista, así como docente e investigadora, que ha dedicado una atención preferente a los asuntos relativos a la inclusión laboral y a la protección social de las personas con discapacidad. En especial, por la elaboración del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, base ineludible de las futuras políticas públicas de activación laboral de este grupo de población.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2024 lo han formado Francisco José Armenta, director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Yolanda Monge, subdirectora de informativos en Castilla-La Mancha Media; José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla La Mancha; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Carlos Javier Hernández, delegado ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.