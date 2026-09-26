Guadalajara muestra su "orgullo" de provincia y apuesta por no tener "complejos" y defender sus intereses

Acto con motivo del Día de la Provincia de Guadalajara. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, felicitaba a las personas y entidades galardonadas en el acto institucional del Día de la Provincia 2026, celebrado este viernes en el Parador de Sigüenza, porque "habéis destacado por la generación de economía, por trabajar con las personas vulnerables, por trabajar por el deporte, por trabajar por el deporte, por representar a la provincia de Guadalajara".

Por ello también les animaba a "sentíos orgullosos de llevar por delante el nombre de Guadalajara, sin complejos" porque "hay que sentir orgullo de provincia, de defender los intereses de Guadalajara y seguir trabajando", según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Vega concluía así una intervención en la que previamente había abordado diversos temas importantes para el medio rural de Guadalajara, como la legislación específica y la financiación que necesitan los pequeños municipios.

También ha tenía palabras de elogio para la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, de la que destacaba que "quieres a tu ciudad con el corazón, con el alma que le pones, la has cambiado durante estos años con tu esfuerzo y tu trabajo y dedicación".

Otro punto del discurso de José Luis Vega era la referencia a los incendios de La Mierla y de Selas del pasado mes de julio: "Supuso un antes y un después para la provincia de Guadalajara y ahí he de decir que las instituciones, el Gobierno regional, la Diputación Provincial y el Gobierno de España desplegaron un sinfín de medios para poder atajar el grave problema que teníamos, consecuencia de los graves incendios en dos comarcas que surgieron simultáneamente", ha dicho.

El presidente de la Diputación agradecía su trabajo a todas las personas y organismos que lucharon frente a ambos incendios porque "son muchas las personas que se han jugado la vida por nuestros pueblos para salvar nuestros cascos urbanos, para salvar las cabezas de ganado de la gente de la Sierra Norte y, al final podemos sentir ese pequeño orgullo de que todos unidos hemos conseguido que no se quemara ni una sola casa y que la afección sobre las explotaciones agroalimentarias fuera la mínima".

"Ahora no perdamos un minuto en trabajar por la Sierra Norte y os espero a todos junto a las instituciones para fomentarlo", añadía.

"HONRADOS Y ORGULLOSOS"

En representación de todas las personas y entidades que han recibido distinciones honoríficas tomaba la palabra Félix Abánades, quien agradecía estos reconocimientos por los que "nos sentimos honrados y orgullosos".

Abánades también tenía palabras de agradecimiento para la labor que desarrolla la Diputación en la provincia de Guadalajara y ha destacado especialmente dos iniciativas: "el programa 'Como en Casa' que lleva comida a todas las personas mayores y dependientes a cualquier pueblo de la provincia, aunque vivan ellos solos, y el transporte a la demanda".

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

En este acto se reconoció con la Medalla de Oro de la Provincia a la Cofradía de la Santa Vera Cruz y del Santo Sepulcro de Sigüenza, con la Medalla de Plata de la Provincia al Casino de la Amistad de Molina de Aragón y con la Insignia de Oro de la Provincia al Archivo General Militar.

También eran reconocidos como Hijos Predilectos de la Provincia Laura Barbas Calvo, Gerardo Oter Sánchez y Félix Abánades López; y como Hijo Adoptivo de la Provincia a José María Alaña Arrinda.

Por su parte, las Placas al Mérito de la Provincia recayeron en Aperitivos Tapa, Valentín Sedano Prieto, Embutidos Atienza, AFAUS Pro Salud Mental, Feria Apícola Internacional de Pastrana, Adoratrices de Guadalajara, Elena Herraiz Medina, Rondalla Seguntina, C.D. Sigüenza, C.D. Jadraque, C.D. Almoguera y Federación Taurina de Guadalajara.

UNIDAD CONTRA EL TRASVASE A MADRID

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, reclamaba "unidad" de instituciones y fuerzas políticas en la oposición desde Guadalajara a la petición de un trasvase anual permanente de 50 hectómetros cúbicos del río Sorbe a la Comunidad de Madrid, porque esos recursos son "necesarios para el desarrollo de la provincia", según han informado las Cortes en nota de prensa.

"Si hoy perdemos la batalla del agua, si hoy se llevan estos derechos, significará que no tendremos capacidad para crecer y, si no la tenemos, perderemos población, perderemos polígonos y perderemos oportunidades", explicaba Bellido, que alertaba de que "por eso es tan importante que nos unamos todos, por encima de colores políticos y de contradicción, para defender a la provincia de Guadalajara", a la vez que ofrecía "toda la colaboración a alcaldes, alcaldesas y actores públicos para luchar en defensa de nuestra agua, porque estamos hablando de nuestro futuro, nuestros empleos, construcción y hostelería y de tener dinero por ejemplo para subvenciones a clubes deportivos o asociaciones".

Bellido matizaba además que el rechazo a estas derivaciones extraordinarias a la Comunidad de Madrid --que ya cuenta con más de 110 hectómetros cúbicos anuales de agua de la provincia para Alcalá de Henares y el Canal de Isabel II-- "no significa en ningún caso ser insolidarios, porque a ningún ciudadano de ningún lugar de España le vamos a negar el derecho a beber agua, pero no puede ser que se la lleven para otro sitio si se va a convertir en riqueza, porque significa que aquí nos dejan la pobreza".

Por otra parte, Bellido agradecía a los premiados su labor y les mostraba como inspiración para el conjunto de la provincia. En este contexto, aplaudía la celebración de esta cita por parte de Diputación, que permite "sentir orgullo de nuestra provincia" en distintas figuras y colectivos y reivindicar el trabajo de los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, colectivos sociales y de emergencias y la ciudadanía activa durante todo el año, pero especialmente en "momentos tan complicados" como lo ha sido este verano el incendio forestal de La Mierla que afectó de lleno al Parque Natural de la Sierra Norte.

SERVICIOS PÚBLICOS Y COLABORACIÓN

Finalmente, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, reivindicaba el papel de los servicios públicos y la colaboración entre administraciones como una herramienta esencial para vertebrar la provincia de Guadalajara, garantizar la igualdad de oportunidades y hacer posible que vivir en un municipio pequeño no implique disponer de menos derechos o apoyos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

García Torijano trasladaba el saludo del presidente regional, Emiliano García-Page, destacaba la diversidad territorial de una provincia en la que conviven realidades muy diferentes, desde las zonas de mayor crecimiento de la Campiña hasta la Alcarria, la Sierra Norte o el Señorío de Molina y Alto Tajo.

Una diversidad que, señalaba, exige "adaptar las respuestas públicas a cada territorio" sin renunciar a un mismo objetivo: que el lugar de residencia no determine el acceso a derechos, servicios u oportunidades.

"Gobernar bien una provincia como ésta no consiste en hacer exactamente lo mismo en todas partes, sino en conseguir que, utilizando instrumentos distintos cuando sea necesario, todos sus habitantes puedan disfrutar de los mismos derechos y de unas oportunidades por lo menos semejantes", afirmaba la consejera.