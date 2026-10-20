La Guardia Civil detiene en Almansa a dos presuntos 'cogoteros' especializados en el hurto a personas mayores

Objetos incautados durante la operación. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa han detenido a dos personas, de 51 y 54 años de edad, ambas de nacionalidad colombiana y residentes en Valencia, como presuntas autoras de varios delitos de hurto mediante el conocido método del 'cogotero'.

Las investigaciones permitieron desmantelar la actividad de una pareja que actuaba de forma coordinada y especializada, centrando su atención principalmente en personas de avanzada edad que acababan de retirar dinero en efectivo de entidades bancarias, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

La mujer detenida tenía varias identidades policiales, asociadas a distintas ordenes de judiciales de búsqueda, detención y averiguación de domicilio y paradero dictadas por varios juzgados, entre ellos de Madrid, de Valencia y de Salamanca.

UNA VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de agosto tras la denuncia presentada por una persona de avanzada edad y movilidad reducida, a quien sustrajeron 1.200 euros apenas unos minutos después de haber efectuado el reintegro del dinero en una sucursal bancaria.

Según pudieron determinar los investigadores, los autores siguieron a la víctima desde la entidad financiera hasta un supermercado cercano.

Una vez allí, aprovecharon una maniobra de distracción para apoderarse del dinero, que la persona afectada guardaba en un compartimento de su andador.

Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil permitieron reconstruir el modo de actuación empleado por los ahora detenidos, que distribuían funciones y actuaban de manera perfectamente coordinada.

La primera fase consistía en la localización de potenciales víctimas.

Para ello, uno de los sospechosos accedía a la sucursal bancaria simulando realizar alguna gestión, cuando en realidad observaba a los clientes que retiraban cantidades importantes de efectivo, prestando especial atención a personas mayores.

Posteriormente se iniciaba el seguimiento, comunicando a su cómplice la descripción de la víctima y otros detalles de interés mediante dispositivos inalámbricos ocultos.

Finalmente, llegaba el momento de la ejecución del hurto, para lo que recurrían a diferentes maniobras de engaño o distracción.

Entre ellas figuraban el lanzamiento de monedas al suelo, falsas solicitudes de ayuda o incluso el pinchazo deliberado de neumáticos para aprovechar la vulnerabilidad de la víctima cuando se disponía a cambiar la rueda.

DETENIDOS CUANDO PREPARABAN UNA NUEVA ACCIÓN DELICTIVA

El avance de la investigación permitió a los agentes identificar a los presuntos autores y establecer un dispositivo de vigilancia que culminó con su detención cuando, presuntamente, se encontraban a la espera de seleccionar una nueva víctima.

Los sospechosos permanecían en la terraza de una cafetería de Almansa desde la que controlaban los accesos a varias entidades bancarias de la localidad.

Durante la actuación policial se intervinieron diversos efectos que, supuestamente, utilizaban para la comisión de los delitos investigados, entre ellos, dispositivos auriculares inalámbricos para comunicarse entre sí, varillas punzantes destinadas a inutilizar neumáticos, prendas para dificultar su identificación y una tarjeta bancaria sustraída cuyos datos identificativos habían sido borrados.

Las diligencias instruidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almansa fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Plaza número 1 de dicha localidad.

La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas ni la posible implicación de otras personas relacionadas con el grupo investigado.