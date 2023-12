Una guía de CCOO aflora los estereotipos de género laborales que perviven en la administración pública de Cuenca

CUENCA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras, en colaboración con la Diputación de Cuenca, ha elaborado una guía sobre los estereotipos de género que perviven en el ámbito laboral, en este caso en las administraciones públicas, y que en ocasiones derivan en desigualdades de género.

Para su elaboración se ha hecho una encuesta de la que se desprende que, si bien está extendido el pensamiento de que la mayoría de las profesiones pueden ser desempeñadas por personas de ambos sexos, hay entrevistados que consideran que algunas solo pueden ser realizadas por hombres, como la de bombero, y otras únicamente por mujeres, como la ayuda a domicilio o la de limpieza.

La secretaria general de Comisiones Obreras Cuenca, María José Mesas, ha explicado que el sindicato ha querido indagar en "si se trata de una convicción racional o un prejuicio que actúa de forma automática".

Para averiguarlo han enviado el cuestionario al 13% de los 4.412 trabajadores de la administración pública en Cuenca. El 80% de las personas que han respondido son mujeres, lo que indica, además de un mayor interés en participar por parte de las entrevistadas, que algunos estereotipos están muy arraigados en la población femenina.

De los resultados, la líder de Comisiones Obreras en Cuenca ha subrayado que los encuestados opinan mayoritariamente que los trabajos pueden ser realizados por ambos sexos, pero aquellos relacionados con la fuerza, la destreza y la seguridad se asignan más a los hombres, mientras que los que tienen que ver con la afectividad se asocian a las mujeres.

Así, un 30% de los encuestados consideran que ser bombero es cosa de hombres, pero ninguno considera que la ayuda a domicilio pueda ser trabajo para un varón.

Mesas señala otra conclusión importante tiene que ver con la jornada parcial, "que es mayoritariamente de mujeres y en muchas ocasiones es involuntaria"; es decir, eligen este trabajo porque no pueden encontrar trabajo a tiempo completo, o porque tienen que dedicar parte del día a cuidar a niños o mayores.

"Todas estas conclusiones tienen incidencia en desigualdades laborales", entre ellas la brecha salarial, ha dicho la secretaria general de Comisiones Obreras Cuenca, que considera que "las administraciones tienen que ser las primeras en trabajar este tipo de cuestiones, comenzando con el desarrollo de los planes de igualdad".

LA EXPERIENCIA DE LA ALCALDESA DE TALAYUELAS

Es el cuarto año que desarrollan este proyecto en colaboración con la Diputación Provincial de Cuenca. Comenzó con una guía para la elaboración de planes de igualdad y en esta ocasión se ha centrado en la cuestión de los estereotipos de género.

Por parte de la Diputación ha intervenido en la presentación la diputada de Personal, Emma Cano, que ha aportado su propia experiencia en la administración local, en concreto como alcaldesa de Talayuelas.

Ha relatado que, cuando llegó al Ayuntamiento, se encontró a un grupo de trabajadores que eran todo hombres de más de sesenta años "que no estaban acostumbradas a que una mujer les mandara". Recuerda, por ejemplo, cómo los varones le hacían el vacío en los actos de recepción de obras.

Pero, ha proseguido Cano, al final la plantilla supo adaptarse y todo parecía resuelto. Sin embargo, cuando ella se quedó embarazada antes de la convocatoria de las últimas elecciones municipales, le dijeron que cómo se iba a presentar de alcaldesa si tenía que cuidar al chico. "No me iba a presentar a la reelección por otros motivos, pero aquello fue lo que me impulsó a cambiar de opinión y volver a hacerlo", ha desvelado.

Hoy, cuando los escolares visitan el Ayuntamiento, le preguntan a Cano "si pueden ser alcaldeso", porque, según ha argumentado, ya tienen esa figura de mando asociada a una mujer.

La diputada ha señalado también el avance que ha supuesto el Plan Corresponsables para la conciliación laboral. "A mí me ha salvado la vida y este año han nacido ocho niños en Talayuelas, creo que es el camino", ha comentado.

Sin embargo, hay camino todavía por recorrer. Por ejemplo, un señor del pueblo se presentó en su casa escandalizado porque se había colgado una bandera LGTBI en el Ayuntamiento. "En el pueblo todavía cuesta salir del armario y es difícil", ha comentado respecto a la situación de este colectivo.