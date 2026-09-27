Herido un ciclista tras sufrir una caída en la Peña del Buitre en Salvacañete

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CUENCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 67 años de edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en una zona de montaña en el paraje Peña del Buitre, en Salvacañete (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 13.26 horas y el herido ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cuenca.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico.