Herido un trabajador tras ser atropellado por una furgoneta en Tomelloso

Archivo - Hospital General de Tomelloso - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 47 años de edad ha resultado herido tras ser atropellado por una furgoneta mientras trabajaba en una empresa de productos agrícolas de Tomelloso (Ciudad Real).

Según han indicado a Europa Press desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar a las 14.25 horas de este martes, en una empresa situada en el camino de la Vinícola.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, Policía Local y una UVI, que ha trasladado al herido al hospital de la localidad.