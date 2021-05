Hermanas Lara corresponden al aprecio de CLM por ser Hijas Predilectas y luchan para que región tenga su lugar histórico

CUENCA, 30 May. ( DE JESÚS LARA PARA EUROPA PRESS) -

Las hermanas Laura y María Lara serán reconocidas este lunes durante el Día de Castilla-La Mancha como Hijas Predilectas de la Comunidad Autónoma, un reconocimiento de "aprecio" que es correspondido por estas "detectives de la historia", que tienen como uno de sus objetivos que su presencia en televisión y radio y la historia local hagan que la región "ocupe el lugar histórico que debe tener".

Las hermanas Lara, que durante el confinamiento se instalaron en el municipio conquense de Villaconejos de Trabaque y que afirman que su familia es conquense "desde la noche de los tiempos", se desplazaban a Madrid para las grabaciones del programa de televisión 'Todo es mentira', ven así recompensada su actividad como historiadoras y divulgadoras.

Laura se especializó en la Historia Contemporánea y María en Historia Moderna y Antropología. "Siempre digo que como tengo siete minutos más me dedico a la etapa justo anterior", comenta María. Sus resultados académicos fueron los mejores de su generación y en los últimos años están recogiendo lo cosechado.

Las hermanas Lara comenzaron sus apariciones televisivas hace ocho años en el programa de Televisión Española 'La aventura del saber' y ahora colaboran en programas de Mediaset de Telemadrid, además de continuar apareciendo en emisiones de La 2 como 'La Navaja de Ockham' y 'Shalom'.

Compatibilizan esta labor comunicativa con la docencia en la Universidad a Distancia de Madrid y con su trabajo de escritoras, reconocido en certámenes literarios como el Algaba o el premio Valeria de Novela Histórica. También colaboran con el Ejército de Tierra e imparten conferencias en acuartelamientos, porque están especializadas también en seguridad, defensa y estrategias. "Tenemos muchas vidas académicas en una", comenta María.

"El mundo de las conferencias se ha revolucionado hasta tal punto que si antes impartíamos presencialmente cuatro o cinco conferencias a la semana y nuestros vehículos parecían los 'Autos Locos' de los dibujos animados. Ahora las circunstancias de la pandemia han hecho que estemos impartiendo dos o tres conferencias al día", ha afirmado Laura por su parte.

María indica cómo ha cambiado la manera de comunicar en la pandemia, con programas en los que en el plató de televisión solamente está el presentador mientras que el resto de invitados intervienen desde pantalla. "Eso nos demuestra cómo las pandemias van cambiando en la historia, como demostramos en 'Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir'".

"LA HISTORIA ES UN BUCLE"

Escribieron esta obra durante el confinamiento del primer estado de alarma y en ella, tras repasar las mayores epidemias que ha sufrido la Humanidad, se dieron cuenta "de que la historia es un bucle que se repite y que, por mucho que haya evolucionado la humanidad, el ser humano se sigue enfrentando a los mismos problemas en el Neolítico que en el presente, porque nuestra biología es resistente, pero tiene debilidades".

Las hermanas Lara se sienten "detectives del pasado" y con esa investigación pueden "adelantar hechos que pasaron en otro tiempo y que pueden repetirse". Las historiadoras habían estado investigando recientemente la gripe de 1918 con motivo de su centenario. "De repente, nos vimos dentro de nuestro tema de estudio. Al igual que en la actual pandemia, en aquella crisis sanitaria las personas no podían ir a los entierros, se cerraban colegios y teatros, se desinfectaban las calles... Tenemos una foto en la que toda una familia, incluso un gato, van con mascarilla", señalan.

"Eso parecía que no iba a repetirse, porque hay medidas sanitarias que lo iban a impedir, pero nos hemos encontrado en una situación al límite de la supervivencia, así que no me atrevo a decir que algo del pasado esté libre de repetirse", reflexiona María. Laura, por su parte, destaca que "los rastreadores, los toques de queda y las mascarillas pueden parecer buenas ahora, pero a la luz de la investigación histórica vemos que no hay nada nuevo bajo el sol y que los patógenos aparecen para cambiar la vida de las personas; al principio la trastornan, pero luego tenemos que sacar una enseñanza positiva de solidaridad y compañerismo".

LUCHA CONTRA LAS 'FAKE NEWS'

Las hermanas conquenses luchan desde la televisión contra las 'fake news' de la historia. "A día de hoy, cualquier persona con un teléfono puede sentirse con un medio de comunicación en sus manos, pero para eso hay que tener un conocimiento de varias fuentes, porque el trabajo periodístico se basa en contrastar antes de narrar", apuntan.

En este sentido, María ha explicado que "Internet anima a profundizar en la historia, pero también pueden contribuir dramáticamente a tergiversaciones históricas". Desde sus redes sociales están muy atentas a aclarar cualquier duda, siempre desde la simpatía, porque "todo se puede contar de una manera afable y el conocimiento reside en que puedas contar lo mismo a una comunidad erudita o a unos amigos en la cafetería".

En el ámbito educativo, María Lara ha observado que "cuando hay un plan de recorte en los planes de estudio casi siempre les toca a las humanidades", pero ella es de las que piensa que, cuando pase el coronavirus, las personas serán más humanitarias en el amplio sentido "y el conocimiento de los clásicos puede ayudar a ello". "Somos unas firmes defensoras del latín, de la filosofía, de la historia... Son el equipaje cultural que lo va a acompañar toda la vida, la inteligencia emocional parte de los clásicos y el fomento de las humanidades puede ayudar a algo tan importante como es el conocimiento de uno mismo", han manifestado.

Además de 'Los caballos amarillos', las hermanas han publicado recientemente 'Princesas en jeans' sobre la vigencia de la Monarquía y María ha lanzado la novela 'Sin el estigma de Eva', protagonizada por Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia, autora de 'La ciudad de las damas', un tratado del siglo XV que vaticinaba la proximidad de la igualdad entre hombres y mujeres.

En la actualidad están trabajando en una biografía de Isabel Zendal, una enfermera que puso en marcha la expedición filantrópica para salvar de la viruela a millones de personas del planeta, cuyo nombre se ha popularizado porque la Comunidad de Madrid bautizó con su nombre al hospital de pandemias. "Intentamos que puedan hablar personajes que han tenido que estar callados por los corsés del momento, las mujeres y los niños", apunta María.