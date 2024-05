La IA muestra su poderío, vías prácticas y aplicaciones presentes y futuras en el 'Digital Summit' de Eurocaja Rural

TOLEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La sede de Eurocaja Rural en Toledo ha acogido este martes una nueva jornada de 'Digital Summit', que ha estado centrada en esta ocasión en la inteligencia artificial y en la que multitud de profesionales han mostrado todas las posibilidades, las vías prácticas y las aplicaciones que la IA puede tener ya en el presente y también en el futuro.

La jornada ha sido inaugurada por Susana Cortés, gerente de la Fundación Eurocaja Rural, quien ha destacado que la inteligencia artificial "avanza muy, muy rápido" y es "una realidad ineludible que todavía genera importantes dudas" aunque tiene una "eficacia y utilidad" que son "innegables" y que para Eurocaja Rural pueden suponer una mejora en la experiencia del usuario y un aumento en la seguridad.

De otra parte, el director de Estrategia e Innovación de Servicios Financieros de Minsait, Álvaro de Salas, ha manifestado que la inteligencia artificial no solo está en el ámbito de las multinacionales, sino que también es utilizada por emprendedores, pequeñas empresas "e incluso los individuos en su día a día", señalando que hay mucha información, conocimiento y datos que harán que la IA "sea todavía mucho más potente", algo que necesita un "entrenamiento específico" de esta inteligencia.

Por su parte, el viceconsejero de Transformación Digital de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo, ha incidido en que el Gobierno autonómico apuesta por el uso de la inteligencia artificial con herramientas colaborativas a disposición del empleado público para facilitar su labor en los trámites, haciendo resúmenes de documentación compleja que le permita invertir menos tiempo para avanzar en los procesos administrativos.

Tras la inauguración, la jornada ha contado en primer lugar con la presencia de Carlos Santana, de DotCSV, que ha realizado un viaje a lo largo de la evolución de la inteligencia artificial en los últimos años, en los que se ha vivido una "revolución" que ha plasmado mostrando los cambios que han tenido las aplicaciones que generan imágenes o vídeos con la IA hasta llegar al alto nivel de realismo que tienen en la actualidad.

Santana ha afirmado que la IA "está empezando a explotar" iniciando "una revolución que seguramente veremos impactar en los próximos años" en múltiples ámbitos, poniendo énfasis en el "boom de la IA generativa", en la que la máquina aprenda de los datos los patrones necesarios para resolver una tarea o incluso usar esos patrones aprendidos y dejar que la IA sea la que los genere.

En todo caso, ha considerado que estos avances van a tener un efecto "paradójico" según el cuál la IA causará que el valor del trabajo que ocurre enfrente de un ordenador decrezca mucho más rápido que el del trabajo que sucede en el mundo físico real, ya que la IA "está logrando" realizar los trabajos de alta carga intelectual o creativa, algo contrario a lo que, ha dicho, pensaba anteriormente.

UNA TECNOLOGÍA PARA HACERNOS MEJORES

También ha participado en la jornada el global sales director de Microsoft, Antonio Hernández, ha hecho hincapié en la velocidad a la que la IA ha evolucionado, poniendo como ejemplo que la telefonía tardó 16 años en llegar a 100 millones de usuarios, Internet tardó siete años y Facebook cuatro años y medio, mientras que Chat GPT tardó únicamente tres meses.

Esto se debe a que, ha añadido, la IA es una tecnología que "va a aumentar nuestra capacidad y nos va a hacer mejores como humanos", aunque considerando que "siempre que se utilice de manera responsable tendrá mucha más capacidad de llevarnos a sitios muy altos que de llevar problemas".

En este sentido, ha puesto como ejemplo como Copilot le ayuda en su día a día, haciéndole ganar hasta cuatro horas y media diarias que empleaba en realizar tareas internas de menos valor, pudiendo emplear ese tiempo en otras de mayor valor.

A continuación, María Soto, innovation team lead y global marketing manager de Bravent, ha expuesto la importancia de "ser los primeros" en adaptar estas tecnologías y adaptarse a ellas "para que no nos quiten el trabajo, sino que seamos más productivos".

Soto ha expuesto las posibilidades de este tipo de tecnologías poniendo como ejemplo cómo a partir de un texto sencillo ha conseguido crear lemas, realizar traducciones, códigos informáticos e incluso imágenes, para pasar después a exponer las opciones en el uso de avatares, llegando a mantener conversaciones con avatares inteligentes.

APLICACIONES PRÁCTICAS

A continuación, una mesa redonda ha pasado a desgranar las aplicaciones prácticas de la IA, una mesa compuesta por Álvaro García, de Cegid-Soluciones de inversión empresarial; Saúl Álvarez, CEO de Qualery y presidente de Aneda; y Marcos Fierro, director de Sistemas de Palibex.

Ásí, Álvaro García ha explicado que la IA puede reducir los costes con usos como la mejora de procesos, eliminando duplicidades, o realizando predicciones de demandas, especialmente en empresas de productos perecederos, para optimizar las inversiones y la logística; y en el apartado de ingresos personalizando el mensaje dirigido al cliente, realizando también predicciones de ventas en función del comportamiento de los usuarios y aportando análisis de precios de los competidores para poner unos precios óptimos para maximizar los beneficios.

Por su parte, Saúl Álvarez ha detallado que en Qualery, empresa dedicada a la venta automática a través de máquinas de café, está actualmente usando tres herramientas de inteligencia artificial para desarrollar su labor empresarial, concretamente una de ellas para operaciones de comunicación interna y externa, otra para segmentar a los posibles clientes a través de Linkedin e incluso realizar el primer contacto con el cliente, y una tercera de tipo financiero que realiza simulaciones para hacer ofertas a clientes y previsiones financieras a medio y largo plazo o incluso sus propios presupuestos.

Mientras, Marcos Fierro ha señalado que en su empresa, que se dedica al transporte de mercancía paletizada, la apuesta consiste en transformar los datos en conocimiento, utilizando la inteligencia artificial para separar datos importantes de los que no son relevantes y consiguiendo que, al ver esos datos, se mejoren los procesos o las rutas de reparto y, en definitiva, "hacer la vida más fácil a la persona".

Por otro lado, Vasco André Costa, de Minsait, ha descrito cómo funciona la aplicación con la que su compañía utiliza la IA para identificar y valorar los daños en coches. Costa ha descrito que, a través de esta herramienta, el cliente realiza una serie de diez fotos a su coche, que se suben a un motor que realiza un despiece del propio vehículo.

De esta manera, la IA consigue identificar los daños de cada una de estas piezas, una solución que emplea a la inteligencia artificial para elaborar un conjunto de información sobre los daños de los autos.

UNA IA INCLUSIVA

De su lado, Almudena Alcaide y Jesica Rivero, de Fundación ONCE, han abordado la IA inclusiva, ha manifestado que su trabajo con la inteligencia artificial tiene tres objetivos que son que los datos no tengan sesgos, que tengan privacidad para que no se utilicen para "estigmatizar" a las personas con discapacidad y que sean usables, accesibles e inclusivos.

Del mismo modo, han presentado las distintas herramientas que la IA ofrece para solventar las "barreras" a las que se enfrentan las personas con discapacidad, facilitando su inclusión utilizando el procesamiento de imágenes a través de su descripción, usando voces clonadas que lean de forma natural aquello que se está presentando, con transcripciones de voz a texto o mediante la generación de subtítulos, entre otras herramientas.