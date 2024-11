Infanta Elena destaca a empresas reconocidas por Mapfre en su labor en inserción laboral de personas con discapacidad

CIUDAD REAL, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Elena de Borbón ha presidido la entrega de los reconocimientos de los proyectos sociales de empleo de la Fundación Mapfre en el Palacio de la Diputación de Ciudad Real, marco en el que ha dado la enhorabuena a las empresas reconocidas "por su implicación y compromiso con el fomento y la contratación de personas en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social".

Las empresas comprometidas en la inserción laboral de personas con discapacidad de la provincia de Ciudad Real y colaboradoras del programa 'Juntos Somos Capaces' han sido Cabezuelo Foods (Socuellamos); Estanco de José Gracia García (Pozuelo de Calatrava) y AFACR-Asociación Provincial de Familiares de Alzheimer (Ciudad Real).

Las beneficiarias de la convocatoria de ayudas 'Accedemos' son Esferval SL (Valdepeñas) y la Fundación Kirira (Tomelloso). También ha habido menciones especiales para la Asociación Laborvalía (Ciudad Real) y para AFYMOS (Socuéllamos), por su apoyo y compromiso constante con el programa Social de Empleo de la Fundación.

Elena de Borbón, como directora de proyectos de la Fundación Mapfre, ha felicitado a los protagonistas reconociendo que "el programa social de empleo es de los más importantes y de los que más satisfacciones proporciona" a los que trabajan en esta Fundación, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Desde el 2010, "facilita a personas vulnerables su plena integración social, a través de la formación y el empleo generando nuevas oportunidades que se materializan en proyectos de vida y en casos de éxito como los que hoy hemos visto aquí, sois un ejemplo para todos". "Son más de 13.200 empresas participantes en el proyecto social de empleo de Fundación Mapfre", ha ensalzado.

La Infanta ha aprovechado la ocasión para aplaudir especialmente a Lavorbalía y Afymos porque gracias a entidades sociales como estas, se logra "sensibilizar a las empresas españolas y concienciarlas de la importancia de ofrecer cada vez más y mejores oportunidades de empleo a personas en riesgo de exclusión social".

VISIBILIDAD Y APOYO

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha destacado "la labor que hace la Fundación Mapfre dando visibilidad y apoyo económico a las entidades reconocidas".

Cañizares ha afirmado que en una provincia como Ciudad Real, "donde la discapacidad fuera de las grandes ciudades tiene un tratamiento más complicado, habéis conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio, llegar a todos los rincones, y ayudar a las personas con discapacidad y a su entorno que se ve mejorado de una forma extraordinaria".

"Tenéis el cariño y el respeto de las instituciones y de todos los ciudadanos que ven en vosotros, el reflejo de los mejores valores de nuestra tierra".

En este acto, además de la Infanta Elena y del alcalde de Ciudad Real, han estado presentes el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; José María Romero, director general territorial de Mapfre Centro; Daniel Restrepo, director de Acción Social y Lola Moya, directora de Fondos Sociales de la citada fundación.

Entrega de reconocimientos y menciones especiales que ha presentado Javier Castellanos.

CÁTEDRA DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, Valverde ha recordado que la Diputación financia una cátedra que permite a personas con discapacidad intelectual acceder a la universidad. Ha añadido, a este respecto, que la entrega de los primeros reconocimientos a los graduados ha sido "uno de los actos más emotivos" de lo que va de su mandato.

Además, ha explicado que trabajan para poner en marcha de un programa de acompañamiento en procesos judiciales para personas con discapacidad intelectual, en colaboración con la Audiencia Provincial y Laborvalía.

Por otro lado, ha puesto en valor los programas 'Accedemos' y 'Juntos Somos Capaces' de Fundación Mapfre, destinados a la inserción laboral de jóvenes y personas con discapacidad, respectivamente. En su opinión "estos programas son absolutamente necesarios y complementan el esfuerzo de las administraciones públicas".

En otro momento de su intervención ha señalado que, aunque la Diputación de Ciudad Real no tiene competencias directas en políticas de empleo, destinará en 2025 casi 14 millones de euros a políticas activas de empleo y más de un millón de euros a ayudas directas a entidades del tercer sector. No obstante, ha subrayado que los recursos públicos no son suficientes, por lo que "es necesaria la aportación de fundaciones y empresas para alcanzar los objetivos que nos planteamos", ha informado la Diputación en nota de prensa.