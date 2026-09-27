Intérpretes de proyección internacional pasarán este otoño por Illescas para participar en 'Sonidos de la Caridad'

Cartel del Festival. - FUNCAVE

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas volverá a convertirse este otoño en punto de encuentro entre la gran música y el patrimonio con la celebración de la segunda edición del Festival Internacional de Música 'Sonidos de la Caridad', que tendrá lugar entre el 2 de octubre y el 13 de noviembre de 2026.

Impulsado por Funcave, el Festival ofrecerá siete conciertos gratuitos, todos a las 20.30 horas, y reunirá durante seis semanas a intérpretes de reconocido prestigio internacional y jóvenes músicos de gran proyección. La programación abarca la música de cámara, el piano, la lírica y la música vocal antigua, según ha informado Funcave en nota de prensa.

Entre los principales atractivos de esta edición destaca la presencia de la soprano búlgara Krassimira Stoyanova, una de las voces de referencia de la escena lírica internacional, que actuará el 30 de octubre acompañada por el pianista y director artístico del Festival, Ludmil Angelov, en el recital 'Oraciones y arias'.

El cartel se completa con Arcadia Quartet, los pianistas Christoph Soldan y Guido Heinke, la joven pianista Ameli Sakai-Ivanova, Trío Semper junto a Ludmil Angelov, Trío Sgarabotto, y el ensemble vocal búlgaro Cantanti Dai Monti Verdi.

Los siete conciertos permitirán recorrer repertorios de Enescu, Beethoven, Brahms, Ravel, Mozart, Schubert, Chopin, Chaikovski, Richard Strauss, Puccini, Rajmáninov, Verdi y algunos de los grandes autores de la polifonía europea del siglo XVI, entre otros.

MÚSICA Y PATRIMONIO EN EL SANTUARIO

Una de las señas de identidad de 'Sonidos de la Caridad' es el espacio en el que se desarrolla. El Santuario de Nuestra Señora de la Caridad forma parte del antiguo Hospital de la Caridad, fundado por el cardenal Cisneros en 1500, y conserva un extraordinario patrimonio histórico y artístico, entre el que destacan las cinco obras que El Greco realizó para este conjunto a comienzos del siglo XVII.

El Festival plantea así una experiencia que va más allá del concierto convencional. la música dialoga con la historia, el arte y la dimensión espiritual de un lugar estrechamente ligado a la identidad de Illescas.

Tras la acogida de su primera edición, la segunda convocatoria supone un nuevo paso en la consolidación de un proyecto que aspira a convertirse en una cita reconocible del otoño cultural y a contribuir a la proyección de Illescas a través de la excelencia musical y de su patrimonio.

La gratuidad de los siete conciertos responde asimismo a la voluntad de acercar una programación de alto nivel al mayor número posible de personas, tanto al público habitual de la música clásica como a quienes quieran acercarse por primera vez a este repertorio.