Investigan la agresión a una anciana en Campillo de Altobuey, que ha sido ya dada de alta

Actualizado 25/10/2018 12:51:58 CET

CUENCA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando la agresión sufrida este miércoles por una anciana en su vivienda de la localidad conquense de Campillo de Altobuey, según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno. La herida ha sido ya dada de alta, tal y como ha apuntado el alcalde de la localidad, Francisco López.

En declaraciones Europa Press, López ha manifestado que el municipio está conmocionado por la paliza que ha recibido esta anciana por parte de unos encapuchados. El suceso ocurrió sobre las 3.00 horas de este miércoles cuando cuatro hombres con la cara oculta irrumpieron en el domicilio donde residen la anciana de 78 años y su marido de 81.

Según el alcalde, los encapuchados no mostraron evidencias claras de querer robar, pero ante los gritos de socorro de la anciana le propinaron varios golpes. El marido no sufrió daño alguno en parte, tal y como señala, por la insistencia de mujer que no le hicieran nada al estar enfermo de alzheimer.

La anciana tuvo que ser hospitalizada pero actualmente su situación no reviste gravedad y ya se encuentra en casa. Muestra moratones en la cara y mucho dolor en el abdomen, pero el TAC que se le realizó no evidencia lesiones graves y no tiene ninguna costilla rota. Sigue por determinar si necesitará una operación de ojo al desplazársele una lentilla y por problemas con una antigua operación de cataratas.

Asimismo, el propio alcalde ha señalado que, además del dolor, el miedo ha afectado en gran medida a la mujer, que tiene problemas para estar en su propia casa. "Los psicólogos le están diciendo que no se preocupe que cuando la gente entra a robar a un sitio no suele volver a ocurrir, pero a una persona de esa edad le afectan mucho más este tipo de cosas", ha afirmado López.

La consternación que vive el pueblo conquense la ha reflejado su alcalde afirmando que "no es entendible que haya personas que den una paliza así a un matrimonio de esa edad".