IU pide a Page precaución en la desescalada: "El peor de los escenarios es una vuelta atrás"

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco coordinadores provinciales de Izquierda Unida han enviado una carta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la que insisten en demandarle "que sea el principio de precaución el que guíe" las actuaciones del Gobierno regional, conscientes de que "el peor de los escenarios no es retrasarnos sino una vuelta atrás, con un coste humano, social y económico inasumible" e incidiendo en que "cuanto antes" la región esté en condiciones de pasar entera a fase 1 "pero yendo paso a paso".

"Podemos permitirnos ir más despacio de lo deseado pero no más deprisa de lo recomendado", ha destacado este martes en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, que ha valorado que dos de las provincias de la Comunidad Autónoma hayan pasado a esa fase 1 "porque tienen los criterios suficientes y las condiciones adecuadas", pero ha abundado en la necesidad de que el Ejecutivo "llame a la tranquilidad" con "más hechos y menos palabras, para no generar ilusiones que se puedan truncar".

A su juicio, el Gobierno regional "se ha acostumbrado a utilizar la propaganda para convencer a los castellanomanchegos de cosas que no son realidad". "Se han dedicado a repetir que Castilla-La Mancha estaba preparada", mientras que en IU fueron "los únicos" que dijeron "que no se generaran falsas esperanzas que posteriormente no se iban a poder cumplir y que iban a generar frustración y pérdidas económicas".

Sin embargo, según Crespo, se han "generado una desilusión entre la población" y pérdidas económicas entre autónomos y pymes porque "no existían, de forma objetiva, garantías sanitarias para pasar la fase 1 en algunas provincias", por lo que "tenemos que tener cuidado y dejarnos de anuncios y comenzar a trabajar", tal y como le piden los cinco coordinadores de IU en la misiva enviada este mismo lunes al presidente autonómico, quien "tiene que dejar de reunirse tanto con los obispos y dejar de pedir que se reanude la caza y la pesca y trabajar" para pasar de fase.

De otro lado, se ha referido a la convocatoria de ayudas de emergencia excepcional, para poder llegar a las necesidades básicas de las familias de la región, anunciadas por el Gobierno castellanomanchego mientras llega el Ingreso Mínimo de Solidaridad anunciado por el Gobierno central, para lamentar que, "como en otras ocasiones tan solo se ha quedado en eso, en un anuncio", ya que "no han dicho cuándo se va a aprobar ni la cuantía ni a qué familias se va a alcanzar", ya que hablan de unas 3.000 "pero sin mayor precisión".

De ahí que Juan Ramón Crespo haya instado a que "se pongan en marcha, de forma inmediata" pues "las necesidades básicas de las familias ya existen", y a que "perduren en el tiempo" y no solo estén vigentes "entre hoy y el tiempo que tarde el Gobierno de España en aprobar su ingreso básico".

En este contexto, el coordinador regional de IU ha demandado que se apruebe en la región "la Ley de Garantías Ciudadanas que Unidas Podemos trabajó en la legislatura pasada y se quedó aparcada por mandato expreso de Page" pues, en su opinión, "ahora es más necesario que nunca que esa ley salga adelante y se ponga en funcionamiento".

Finalmente, ha valorado que el responsable autonómico quiera alcanzar un acuerdo con PP y Ciudadanos "antes que con IU" para la reconstrucción de la región, pero le ha recordado a García-Page que ha sido el PP "el que ha votado en contra de todos los decretos que han articulado el escudo social", como la moratoria de hipotecas, los despidos, los desahucios, y el que ha criticado el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno.