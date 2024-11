IU Toledo augura un fracaso de la programación navideña 2024 del Ayuntamiento

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha vaticinado que las primeras navidades de gestión íntegra por parte del actual equipo de Gobierno de PP y Vox van a quedar marcadas por el "fracaso" y el "caos"

En primer término, Txema Fernández ha señalado a la licitación del contrato de iluminación navideña, según ha trasladado IU por nota de prensa. "La situación ya apuntaba a que difícilmente se pudiera hacer bien y la conclusión es que en absoluto nos vamos a parecer a Vigo, como proclamó el alcalde, ni falta que hace", ha señalado el concejal de Izquierda Unida.

En este sentido, Fernández ha argumentado que hay evidentes carencias en materia de iluminación navideña. Así, ha apuntado que en Palomarejos solo habrá dos calles iluminadas, la Avenida de Andalucía y la calle Lisboa; en Azucaica se quedarán con un árbol con cinco tiras de luces; en la Avenida de Europa habrá una guirnalda entre farola y farola; y en el Polígono, en la calle Alberche, en una calle de 2 kilómetros de longitud, se colocarán 22 arcos, uno cada 100 metros.

"Esto no se parece en nada a Vigo", ha ironizado Fernández, afirmando que "ha sido un fracaso porque se ha adjudicado a una empresa, que nada tiene que ver con las luces, que ha tenido que adjudicárselo a otra, que sí que tiene que ver con luces de navidad, Prilux, y que lo hacen muy bien, pero ponen luces en función del presupuesto que tienen y ya nos hemos gastado gran parte de ese presupuesto en la bola de Zocodover".

Por otra parte, el edil ha asegurado que, según lo recogido en el pliego, la Cabalgata de Reyes Magos no va a transcurrir por el recorrido tradicional. "Nos da la sensación de que este año la cabalgata de Reyes no va a pasar por Palomarejos sino por la Avenida de Europa", ha señalado el concejal de Izquierda Unida. "No habrá ninguna iluminación en la Avenida de Barber y ayer mismo en la Reconquista no había ni una luz instalada", ha añadido.

Además, ha puesto en duda la forma de tramitarse el espectáculo de luz y sonido 'Toledo tiene estrella' puesto que aún no hay licitación.

"Está siendo tal caos que hasta ayer mismo había dudas sobre los mercadillos, la ubicación de estos o de la feria infantil y la pista de hielo", ha afirmado el concejal.