El Jaecoo 7 brilla en su presentación en España apadrinado por Maxi Iglesias y combinando adrenalina con elegancia

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de coches china Jaecoo ha desembarcado oficialmente en España con la llegada del Jaecoo 7, un todoterreno que celebró su lanzamiento en el país con un espectacular evento en el parque temático Puy du Fou al que no faltaron los principales directivos de la marca y que estuvo apadrinado por su embajador en España, el actor Maxi Iglesias, además de por multitud de influencers y rostros conocidos del panorama nacional que no quisieron perderse la llegada de este nuevo coche.

Bajo el lema 'Adrenaland', el acto servía para mostrar la fortaleza de un vehículo que combina unas líneas impactantes con el toque más salvaje de un off road, mostrando su equilibrio entre adrenalina y elegancia, y que no dejó indiferente a ninguno de los presentes.

El Jaecco 7 llega al mercado persiguiendo conquistar a los clientes con una reinterpretación de los conceptos clásicos para llevarlos más allá, con la aventura, el diseño y la sostenibilidad como bases de la marca.

Así lo destacaba en la presentación la product manager de Omoda y Jaecoo en España, Belén Chaves, que incidía en un diseño exterior diseñado para marcar la "personalidad única" de este modelo, con una parte frontal marcada por sus líneas verticales y un spoiler trasero pensado para mejorar la aerodinámica y reducir la resistencia al viento, además de incluir detalles como los retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente y unos tiradores exteriores con sistema retráctil.

Chaves también mostró al numeroso público presente las ventajas del interior del vehículo, presidido por su pantalla multimedia HD de 14,8 pulgadas con sistema de navegación y acompañado del sistema de visualización frontal Head-Up Display, asientos de piel sintética calefactados y con sistema de climatización o cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

Todo ello propulsado por un motor de 145 caballos con una transmisión automática de 7 velocidades y que puede obtenerse tanto en tracción delantera como 4x4, además de estar disponible tanto en gasolina como en su modo híbrido enchufable. Un motor que presenta además, en la versión con tracción delantera, los modos 'Eco', 'Sport' y 'Normal', que se amplían en la versión 4x4 con los modos 'Arena', 'Barro', 'Nieve' y 'Todoterreno'.

"TE APETECE CONDUCIR MÁS"

La presentación del Jaecoo 7 contó con el embajador de la marca en España, Maxi Iglesias, que considera "un reto" ser la imagen de este nuevo vehículo con el que, según su experiencia, "te apetece conducir más". "Cuando estaba grabando el spot quería escaparme un poco con él, quería conducirlo más y eso es algo positivo, cuando conoces algo y quieres más, es clave", desgranaba.

El actor quiso destacar que su primera experiencia con él es que es un coche "realmente cómodo", con unos materiales "bien conseguidos" y confortables, además de su pantalla que permite "continuar la experiencia multimedia" sin necesidad de tocar el teléfono.

Iglesias admitía que lleva "mucho tiempo" declinando ofertas del sector porque ninguna de ellas le convencía, pero el Jaecoo 7 le sedujo con su idea de alcanzar la "paz exterior" y tener en él a "un buen compañero" para conectar consigo mismo y "disfrutar de verdad".

"Lo veo muy atrevido, con toda la competencia que hay en el sector estas líneas no son habituales. Y todo el entretenimiento, toda la comodidad y el confort que ofrece me parece la bomba", remachaba.

MULTITUD DE ROSTROS CONOCIDOS ALABAN AL JAECOO 7

Y además la presentación de este Jaecoo 7 contaba con multitud de rostros conocidos del panorama español y las redes sociales que alabaron las bondades de este nuevo vehículo y cómo aporta un toque de novedad al panorama automovilístico español.

Un coche "súper bonito y muy moderno" en palabras de Eugenia Osborne, que reconocía que es "divertido" encontrarse con "cosas nuevas e innovadoras". "Me flipa el diseño", admitía antes de ver más de cerca un interior "súper galáctico".

Por su parte, el odontólogo e influencer Lorenzo Remohi reconocía su debilidad por los modelos 4x4 y remarcaba que es un coche "bastante elegante" y "con un toque agresivo", un aspecto que, declaraba, es un punto a favor para él.

También quiso ver en directo al nuevo Jaecoo 7 el modelo Javier de Miguel, que no podía reprimir sus ganas de entrar en el vehículo. "El tamaño es para una familia entera pero ese punto de diseño de las líneas exteriores y el que por dentro tenga tanta tecnología a mí me da un punto muy juvenil".

Mientras, el profesor Ignacio Ayllón apuntaba a un diseño "muy guay" y que a la vez le parece "muy seguro", algo a lo que le da especial importancia desde su paternidad, así como su combinación de elegancia con tecnología. "Es algo que tengo muchas ganas de conocer más a fondo", añadía.

De su lado, la influencer Carla Hinojosa hacía hincapié en el lado "cañero" del Jaecoo 7, un coche "con fuerza, grande a la vez que muy nuevo". "No lo he probado todavía, me muero de ganas porque me han hablado maravillas y es espectacular, me parece precioso y me muero de ganas por probarlo", enfatizaba.

Finalmente, el también modelo e influencer Beltrán Lozano se declaraba "fan de los coches grandes y altos" como este Jaecoo 7 y se mostraba "fascinado de la línea que tiene, tan elegante y tan de ciudad", además de poner énfasis en su interior espacioso.