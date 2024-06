Jiménez (PP) siembra dudas por los remontes, apremia a implantar ECUs y lamenta el mal estado de los parques infantiles

CUENCA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular de Cuenca ha repasado en una entrevista a Europa Press las carencias de mantenimiento que sufre la ciudad Cuenca, con una crítica especial al estado de los parques y a la gestión del Ayuntamiento de fondos europeos que se han perdido por no ejecutarlos a tiempo, además de manifestar sus dudas sobre los beneficios de los remontes al Casco.

La que fuera candidata a la Alcaldía del PP en las últimas elecciones ha señalado algunas de las cuestiones que consideran urgentes para la ciudad. La primera de ellas la implantación en Cuenca de la entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), porque "no puede ser que la gente que quiera venir a montar un negocio, a hacer una obra en la ciudad de Cuenca, tarde más que ningún ayuntamiento de España", un proceso que defienden que se agilizaría a través de las ECU. Por lo tanto, hay que agilizar esos procesos.

En segundo lugar, desde el PP insisten en la necesidad de desarrollar un plan especial para la zona centro. Jiménez ha recordado que su formación está abierta a que sea el equipo de Gobierno de Dolz quien proponga su proyecto para esta parte de la ciudad, porque ahora mismo "las pintadas siguen estando donde están, la suciedad sigue estando donde está y el mantenimiento sigue estando como está: baches, bancos que se... vamos, lo habéis visto ahora mismo, estábamos sentados en este banco, bancos rotos, aceras... Los que somos padres de hijos pequeños no tenemos en Cuenca un parque en Cuenca que esté decente para llevarlos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener algo que tiene cualquier ciudad de España?".

La tercera exigencia, en este caso dirigida al Gobierno de Castilla-La Mancha, y a Emiliano García-Page, es la construcción de la autovía de Cuenca-Albacete "que, por cierto, era uno de los acuerdos que llevaba Isidoro Gómez Cavero con Darío Dolz, que no se ha cumplido en la legislatura anterior y sigue sin cumplirse en este primer año de legislatura a pesar de que era una de las líneas rojas de Cuenca nos Une".

La agrupación de electores y el Partido Popular han votado juntos en varias ocasiones esta legislatura, sobre todo en cuestiones relacionadas con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Jiménez considera que "es por sentido común, si a ti como ciudadano de Cuenca te dicen que la amnistía no le va a venir bien a los ciudadanos de Cuenca, pues en algún momento hay que alzar la voz". Por eso no entiende "el silencio de muchos conquenses del PSOE, ningún socialista de la región ha promovido que en los órganos internos se debatan estas cuestiones ideológicas. Ese silencio, al final, es cómplice".

Además, la también diputada nacional del PP ha recordado otras demandas que han trasladado al Gobierno de España, como la mejora de la plantilla de la Policía Nacional "porque no estamos ni siquiera al nivel de ciudades como Ávila", y ha reprochado al Ejecutivo que "nos ha quitado la línea del tren convencional, y de los 24.000 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para inversiones en transportes no ha venido ni un 1% de todo ese dinero a la ciudad de Cuenca".

RECURSOS DE LAS ADMINISTRACIONES

Por otro lado, Beatriz Jiménez, ha comentado algunos proyectos "estancados" en la ciudad, como la remodelación del edificio del mercado "que podría haberse solucionado con los ocho millones de euros de fondos europeos que se han perdido".

"Cuando hablamos de la dejadez que tiene el Ayuntamiento de Cuenca, ya no solo en el aspecto que tiene la ciudad, que también, sino en la gestión de los fondos que vienen a Cuenca y no se utilizan. Eso ha pasado con los fondos europeos y con subvenciones que han venido de la Junta de Comunidades que no se han gastado. No nos podemos permitir perder ni un euro de lo que venga de ninguna administración".

Jiménez también ha cargado contra los anuncios incumplidos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento relacionados con la remodelación del servicio de autobuses y los nuevos vehículos eléctricos, que llevan meses en cocheras a la espera de ponerse en funcionamiento. "Llevan vendiéndonos los autobuses meses, incluso años, mientras hay una prórroga de un servicio de autobuses que sabemos que no funciona, con unas líneas de pagadas por el ministerio con el Plan XCuenca que no han sido capaces de poner en marcha que unían la estación del AVE con el centro de Cuenca. Hay una falta de interés y las cosas en Cuenca se van alargando en el tiempo porque nadie tiene interés en que salgan adelante", ha lamentado.

La presidenta del Grupo Municipal Popular ha reflexionado también sobre el proyecto, ya en ejecución, de los remontes al Casco Antiguo de Cuenca. "Nosotros no hemos sido un impedimento para que se hagan las escaleras, pero quizás hubiéramos hecho un estudio más exhaustivo de las necesidades reales que tiene la ciudad para el acceso al Casco. ¿Este acceso al Casco supone un beneficio para los ciudadanos de Cuenca? Creo que no. ¿Para el turismo? Bueno, quizás, si se hace bien, pueda ser".

En cualquier caso, ha recordado que es una obra de gran complejidad que ahora "tiene fecha de caducidad", porque tiene que estar terminada antes del 31 de diciembre de 2026 para no perder los fondos europeos que se han concedido a la Junta de Comunidades, promotora del proyecto. "Eso nos puede traer problemas, han empezado las obras sin tener todos los permisos e informes encima de la mesa y no lo denunciamos con intención de poner palos en la rueda, sino para que las cosas se hagan bien", explica la concejala, que además señala que el mantenimiento de estas escaleras "puede suponer un problema para las arcas municipales".

EN CASO DE GOBERNAR

Finalmente, la presidenta del Grupo Municipal Popular ha criticado la falta de presupuestos municipales para el año 2024, cuando "hace tres o cuatro meses nos dijeron que estarían en junio".

Jiménez ha desvelado que "con el Partido Popular no se han puesto en contacto para hablar de presupuestos y tememos que se van a tener que volver a prorrogar un año más y eso supone un prejuicio para la ciudad de Cuenca. Tenemos servicios que van por contrato en vez de por licitación y eso da inseguridad jurídica no solo al Ayuntamiento de Cuenca, sino también al que te está prestando ese dinero".

Jiménez asegura que, si se diera el caso de que tuvieran que ponerse a gobernar en caso de que Isidoro Gómez Cavero retire su apoyo al PSOE, "el Partido Popular está preparado para gobernar y sería nuestra obligación tener que sacar el presupuesto, porque eso hace que otras muchas cosas sean más ágiles; lo que no puede ser es que el equipo de gobierno venda como hazañas las cuatro cosas que hace, que son su obligación".