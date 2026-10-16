Un joven afectado tras una colisión en Cuenca que ha dejado un vehículo atravesado en Avenida de San Julián

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 16 octubre 2026 20:04
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CUENCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un turismo ha quedado atravesado en medio de la vía tras una colisión en la Avenida de San Julián que ha afectado a un conductor de 18 años, según ha informado a Europa Press el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 18.59 horas en las proximidades de la entrada de la rotonda de la Ronda Oeste, en la intersección de la Avenida San Julián con la calle Los Olmos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia de urgencias y por el momento no hay datos sobre el posible traslado del afectado.

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