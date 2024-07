La Junta abre la consulta pública de cara al anteproyecto de Ley de Brecha de Género en C-LM

TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la apertura de la consulta pública para iniciar la elaboración del anteproyecto de Ley frente a la brecha de género en el ámbito laboral de la región.

Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en una rueda de prensa concedida en el Palacio de Fuensalida, en la que ha destacado que "el objetivo es claro, reducir la desigualdad que se produce en aspectos vinculados con el ámbito laboral que repercuten y motivan la brecha salarial, centrándonos en situaciones de discriminación indirecta".

En este sentido, la consejera ha señalado que, aunque "no es que en una misma empresa una mujer o un hombre reciban o no reciban el mismo salario por un mismo trabajo, porque eso ciertamente a día de hoy ya no es posible", sí continúan dándose "situaciones de discriminación indirecta en las que las mujeres partimos con una situación de desventaja por los papeles o por los roles que se nos atribuyen dentro de la estructura social claramente desigual".

Así, ha subrayado que en Castilla-La Mancha "más del 88% de las excedencias por el cuidado de hijos o hijas corresponden a mujeres y somos también las mujeres las que ocupamos el 92% de los contratos a tiempo parcial por el mismo motivo". Elementos en los que se centrará la ley, ha afirmado Simón, señalando específicamente a normativa relacionada con impulsar y blindar "la corresponsabilidad".

La consejera ha planteado que la consulta pública contará con la participación de todas las administraciones y agentes sociales. Asimismo, dadas las fechas de inicio de la consulta pública, ha adelantado que "estará abierta en el portal de Transparencia de la Junta hasta el próximo día 30 de septiembre".

AVANCES EN LA REGIÓN

Para Simón, el establecimiento de esta normativa regional supone que Castilla-La Mancha se convierta "en la primera región de España en contar con una ley específica para la aplicación de medidas que ayuden a reducir la brecha salarial y en su conjunto a reducir la desigualdad vinculada a aspectos laborales".

Una línea que, ha defendido, se ha venido aplicando desde la llegada de Emiliano García-Page a la presidencia de la Junta en 2015, obteniendo resultados. En esta línea, ha reivindicado que "Castilla-La Mancha ha logrado reducir la brecha salarial en 5 puntos, como también ha reducido el paro femenino casi a la mitad".

"Podríamos hablar de las más de 91.000 mujeres incorporadas al mercado laboral o de las 4.000 nuevas autónomas o cómo Castilla-La Mancha lidera en España la titularidad compartida en explotaciones agrarias", ha añadido.

Preguntada por los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa, la consejera de Igualdad ha garantizado que "desde luego que esta ley contará también con dotación presupuestaria como no puede ser de otra manera".